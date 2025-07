EQS-Adhoc: PALFINGER AG: BEGINN DES VERKAUFS EIGENER AKTIEN DURCH BESCHLEUNIGTES BOOKBUILDING VERFAHREN

EQS-Ad-hoc: Palfinger AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN

PALFINGER AG: BEGINN DES VERKAUFS EIGENER AKTIEN DURCH BESCHLEUNIGTES BOOKBUILDING VERFAHREN

Bergheim, Österreich, 28.7.2025 – Der Vorstand der PALFINGER AG (FN 33393h; die "Gesellschaft") beschloss heute, bis zu 2.826.516 eigene Aktien (ISIN AT0000758305), entsprechend bis zu 7,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft, im Wege einer beschleunigten Privatplatzierung (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Investoren zum Kauf anzubieten. Die Privatplatzierung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts (Kaufrechts) der Altaktionäre. Der Ausschluss des Bezugsrechts beruht auf dem Beschluss der 37. ordentlichen Hauptversammlung vom 3. April 2025, die den Vorstand ermächtigte, mit Zustimmung des Aufsichtsrats u.a. eigene Aktien der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern oder zu verwenden. Die Gesellschaft veröffentlichte am 7. April 2025 einen schriftlichen Bericht gemäß §§ 65 Abs. 1b, 171 Abs. 1 und 153 Abs. 4 Z 2 AktG über den Ausschluss des Kaufrechts im Fall einer allfälligen Veräußerung eigener Aktien. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.7.2025 dem Ausschluss des Kaufrechts zugestimmt.

Das beschleunigte Privatplatzierung wird unverzüglich begonnen. Die endgültige Anzahl der zu veräußernden eigenen Aktien sowie der Preis pro Aktie werden vom Vorstand der PALFINGER AG festgelegt und nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben.

Den Nettoveräußerungserlös aus dem Verkauf der eigenen Aktien wird das Unternehmen im Fall einer erfolgreichen Platzierung unter anderem für den Ausbau der Servicestrukturen in Europa und Nordamerika, die Realisierung weiterer Wachstumschancen insbesondere in Nordamerika und Asien, die Intensivierung der Aktivitäten im Bereich Verteidigung sowie die Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens verwenden.

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung oder Verteilungin den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Kanada, Australien, Südafrika, Japan oder jeder anderen Rechtsordnung bestimmt, in der eine solche Bekanntgabe rechtswidrig wäre. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, in deren Besitz dieses Dokument oder andere hierin erwähnte Informationen gelangen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Länder darstellen. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der eigenen Aktien oder den Besitz oder die Verbreitung dieser Veröffentlichung in einer Rechtsordnung, in der dies erforderlich ist, erlauben würden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südafrika, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots, und die hierin genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß den Wertpapiergesetzen einer dieser Jurisdiktionen registriert. Die eigenen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") oder gemäß den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt, und in Übereinstimmung mit allen geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung durchgeführt.

Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zum Zweck der Einhaltung anwendbarer Gesetze erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung ungesetzlich ist, und alle Empfänger werden gebeten, sich über solche Beschränkungen zu informieren und sie zu beachten.

Ein Verkauf der hier genannten Aktien durch die PALFINGER AG erfolgt nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Vorschriften. Aktien, auf die hier Bezug genommen wird, werden ausschließlich unter Inanspruchnahme der in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Ausnahmen von der Prospekt- oder Registrierungspflicht angeboten oder verkauft. In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ist diese Veröffentlichung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 (in der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 in seiner geänderten Fassung ("EUWA") Teil des nationalen Rechts ist, bei denen es sich um Personen handelt, die (i) über Berufserfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) (Investment Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order") fallen, (ii) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth companies, incorporated associations, etc.) der Order fällt, oder (iii) an die sie anderweitig rechtmäßig weitergegeben werden darf; alle anderen Personen im Vereinigten Königreich sollten auf der Grundlage dieser Veröffentlichung keine Maßnahmen ergreifen und nicht auf dieser Grundlage handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung bezüglich der Privatplatzierung dar. Potenzielle Anleger sollten sich von ihren professionellen Beratern über die Eignung der Privatplatzierung für das betreffende Unternehmen oder die betreffende Person beraten lassen.

Jede der die Platzierung begleitenden Banken handelt nur für die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und für niemanden sonst und ist gegenüber niemandem außer der Gesellschaft verantwortlich für die Gewährung des Schutzes, der den Kunden geboten wird, oder für die Beratung in Bezug auf die eigenen Aktien der Privatplatzierung oder die Privatplatzierung, den Inhalt dieser Veröffentlichung oder jede Transaktion, Vereinbarung oder andere Angelegenheit, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung können die die Platzierung begleitenden Banken oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen einen Teil der eigenen Aktien als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche eigenen Aktien und andere Wertpapiere des Unternehmens oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind Verweise in dieser Bekanntmachung auf den Verkauf, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit eigenen Aktien so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot, jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch eine der die Platzierung begleitenden Banken oder eines ihrer verbundenen Unternehmen, die in dieser Eigenschaft handeln, umfassen. Darüber hinaus können die die Platzierung begleitenden Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Rahmen sie von Zeit zu Zeit Wertpapiere erwerben, halten oder veräußern können. Diese Banken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet.

Keine der die Platzierung begleitenden Banken oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder ob Informationen in der Veröffentlichung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, unabhängig davon, ob sie schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form vorliegen und wie sie übertragen oder zur Verfügung gestellt werden, oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.

