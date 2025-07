EQS-News: Orange Rumänien wird auf cyan’s Technologie setzen, um das Cybersecurity-Angebot zu stärken

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

Orange Rumänien wird auf cyan’s Technologie setzen, um das Cybersecurity-Angebot zu stärken



28.07.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Orange Rumänien wird auf cyan’s Technologie setzen, um das Cybersecurity-Angebot zu stärken

München, 28. Juli 2025 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, gibt eine Partnerschaft mit Orange Rumänien bekannt - einem der führenden Telekommunikationsanbieter des Landes mit über 9,7 Millionen Mobilfunk- und 1,2 Millionen Festnetzkunden, um zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen digitale Bedrohungen zu implementieren.



Die geplante Implementierung von „CyberFilter“ wird den Schutz sowohl auf Mobilfunk- als auch auf Festnetzkunden ausweiten, um die Bedürfnisse von B2C- und B2B-Kunden zu erfüllen. Die Lösung konzentriert sich auf netzwerkbasierte Sicherheit (OnNet Core/Plus) und blockiert Cyber-Bedrohungen effektiv auf Netzwerkebene. Dies gewährleistet einen nahtlosen, weitreichenden Schutz, der vollständig in die bestehende Serviceumgebung von Orange Rumänien eingebettet ist und in mehreren Phasen eingeführt wird.



Marius Maican, Chief Technology Officer, Orange Rumänien: „Unsere Zusammenarbeit mit cyan ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unseres Cybersecurity-Angebots. Durch diese Partnerschaft können wir unseren Abonnenten einen nahtlosen, proaktiven Schutz bieten. Dies ist ein wichtiger Bestandteil unserer langfristigen Strategie zur Verbesserung der digitalen Sicherheit in ganz Rumänien.“



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: „Wir sind stolz darauf, Orange Rumänien mit unserer netzwerkbasierten Schutztechnologie bei der Weiterentwicklung ihrer Cybersecurity-Strategie zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Stärke unserer langjährigen Beziehung innerhalb der Orange Gruppe und spiegelt unser gemeinsames Ziel wider, skalierbare, nahtlose Sicherheit zu liefern."



Über Orange:

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter mit einem Umsatz von 40,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 125.800 Mitarbeitern (Stand 31. März 2025), davon 69.700 in Frankreich. Die Gruppe betreute zum 31. März 2025 294 Millionen Kunden, darunter 256 Millionen Mobilfunkkunden und 22 Millionen Festnetz-Breitbandkunden. In diesen Zahlen ist die Dekonsolidierung bestimmter Aktivitäten in Spanien im Zusammenhang mit der Gründung des Joint Ventures MASORANGE berücksichtigt. Die Gruppe ist in 26 Ländern vertreten (einschließlich nicht konsolidierter Länder).



Orange ist auch ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen für multinationale Unternehmen unter der Marke Orange Business. Im Februar 2023 stellte die Gruppe ihren Strategieplan "Lead the Future" vor, der auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. "Lead the Future" setzt auf die Exzellenz des Netzes, um die Führungsposition von Orange bei der Servicequalität zu stärken.



Orange ist an der Euronext Paris notiert (Symbol ORA).



Für weitere Informationen (im Web und auf Ihrem Mobiltelefon): www.orange.com, www.orange-business.comand die Orange News App oder um uns auf X. zu folgen: @presseorange.



Orange und alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Namen von Orange Produkten oder Dienstleistungen sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Weitere Informationen unter:www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Tel.: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel.: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de

28.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2174878 28.07.2025 CET/CEST