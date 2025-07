IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen erweitert Zusammenarbeit mit dem Renewable Thermal Laboratory der University of Alberta im Bereich SMR-Design zur Weiterentwicklung der nuklearen SMR-Technologie

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen erweitert Zusammenarbeit mit dem Renewable Thermal Laboratory der University of Alberta im Bereich SMR-Design zur Weiterentwicklung der nuklearen SMR-Technologie

Vancouver, BC, 28. Juli 2025 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Juni 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Professor Muhammad Taha Manzoor von der University of Alberta um den Bereich Design kleiner modularer Kernreaktoren (SMRs) erweitert. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf Brennstoffreaktormaterialien, Reaktordesign und Reaktoroptimierung unter Berücksichtigung des Wachstums von Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz (KI). SMRs bieten gegenüber herkömmlichen Kernreaktoren mehrere wesentliche Vorteile: SMRs sind kompakt und können an abgelegenen Standorten installiert werden; sie können industriell gefertigt und dann zum Bestimmungsort transportiert werden; sie sind bedarfsgerecht skalierbar; sie sind aufgrund ihrer vereinfachten Bauweise sicherer; sie können potenziell mit anderen Brennstoffen als angereichertem Uran betrieben werden; sie haben längere Nachladungsintervalle und verursachen geringere Vorlaufkosten. Kanada ist weltweit für seine außergewöhnliche Expertise im Bereich der Kernenergie bekannt, insbesondere durch seine renommierten CANDU-Reaktoren (Canadian Deuterium-Uranium), die allgemein als eine der sichersten und zuverlässigsten Kerntechnologien der Welt gelten.

First Hydrogen will SMRs nutzen, um ein stabiles, kostengünstiges und effizientes Verfahren zur Erzeugung von grünem Wasserstoff anzubieten und damit der weltweit steigenden Nachfrage nach sauberen Energielösungen gerecht zu werden. Durch die Integration fortschrittlicher Nukleartechnologie in die Produktion von grünem Wasserstoff ist das Unternehmen gut positioniert, um die steigende weltweite Nachfrage nach sauberer Energie zu decken. Das Unternehmen prüft derzeit potenzielle Standorte in Kanada und Europa. First Hydrogen ist davon überzeugt, dass Kanadas fundiertes Know-how im Nuklearbereich und seine bewährte Erfolgsbilanz die Technologien des Unternehmens zu einer führenden Option für die Entwicklung von SMRs machen.

Premierminister Carney hat die SMR-Technologie als entscheidend für die Sicherung der Energieunabhängigkeit und die Transformation des Landes zu einer führenden Energiesupermacht bezeichnet. Nach Angaben der kanadischen Regierung (8. Januar 2025) gibt es derzeit fünf Kernkraftwerke in drei Provinzen mit 22 Kernreaktoren. Diese Kraftwerke produzieren 15 % des Stroms in Kanada. Zu den bedeutenden kanadischen SMR-Projekten zählen die Darlington-SMR-Initiative von Ontario Power Generation (OPG) zum Bau von vier Reaktoren, der Fokus von New Brunswick auf SMRs der vierten Generation, darunter die Entwicklung von ARC Clean Energy in Point Lepreau, und die aktive Erforschung von SMRs für die Stromerzeugung im Netzmaßstab in Saskatchewan.

Goldman Sachs prognostiziert, dass künstliche Intelligenz bis 2030 zu einem Anstieg des Strombedarfs von Rechenzentren um 160 % führen und damit den globalen Energieverbrauch grundlegend verändern wird. Im Gegensatz zu früheren Jahren, in denen Effizienzsteigerungen den steigenden Energiebedarf ausglichen, überwiegen die hohen Rechenanforderungen der KI - so verbraucht beispielsweise eine ChatGPT-Abfrage fast zehnmal so viel Strom wie eine Google-Suche - diese Einsparungen bei Weitem. Während derzeit Rechenzentren für etwa 1-2 % des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich sind, könnte dieser Anteil bis zum Ende des Jahrzehnts auf 3-4 % steigen, wobei KI bis 2028 19 % dieses Bedarfs ausmachen wird. US-Versorgungsunternehmen benötigen 50 Milliarden $ für neue Stromerzeugungskapazitäten, und Europa steht vor Investitionen in Höhe von über 1,7 Billionen $ in das Stromnetz und erneuerbare Energien. (KI wird den Strombedarf von Rechenzentren um 160 % steigern | Goldman Sachs)

Dr. Manzoor führte dazu aus: Wir freuen uns über den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit First Nuclear, da das Unternehmen seinen Ansatz für kleine modulare Reaktoren (SMRs) durch die Integration von Designelementen und die Zusage zusätzlicher Unterstützung für dieses anspruchsvolle, aber faszinierende Vorhaben erweitert. SMR-Design ist ein komplexes, multidisziplinäres Problem, das die Zusammenstellung eines vielseitigen Expertenteams erfordert. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaften mit kanadischen Hochschulen und der Industrie in den kommenden Jahren zu vertiefen.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Hydrogen Corp. hat sich der Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Lösungen für saubere Energie verschrieben, darunter grüner Wasserstoff, der mit modernsten kleinen modularen Reaktoren erzeugt wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, skalierbare, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen anzubieten, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen und die Energiesicherheit verbessern.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

