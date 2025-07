Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG 28.07.2025 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG Unternehmen: q.beyond AG ISIN: DE0005137004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.07.2025 Kursziel: 1,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann Preview Q2: Weitere Profitabilitätssteigerung erwartet q.beyond wird am 11.08. den Halbjahresbericht vorlegen und dürfte mit einem wiederholt zweistelligen EBITDA-Wachstum weiterhin auf dem Weg sein, die gesteckten Ziele zu erreichen. [Tabelle] Ergebnisneutrale Rechnungsumstellung drückt Umsatz: Der Umsatz dürfte sich aufgrund der erstmalig vollständigen Auswirkungen der veränderten Rechnungsstellung (siehe Comment vom 07.03.2025) im Jahres- und Quartalsvergleich rückläufig darstellen. Bereinigt um diesen Effekt erwarten wir indes auf Konzernebene ein leichtes Wachstum im unteren einstelligen Bereich, getrieben durch überproportional steigende Consulting-Umsätze (MONe Q2/25: +11,6% yoy auf 15,1 Mio. EUR). Ergebniswachstum durch steigenden Consulting-Beitrag: Ergebnisseitig erwarten wir ein Konzern-EBITDA von 2,7 Mio. EUR (+23,0% yoy) im zweiten Quartal. Ursächlich sehen wir die höheren Consulting-Umsätze, die eine entsprechende Personalauslastung und somit eine Marge auf dem verbesserten Niveau des Vorquartals (Q1/25 Brutto-Marge Consulting: 13,5%; +5,1 PP yoy) ermöglichen, während die Margen im Segment Managed Services, bereinigt um die Rechnungsumstellung, stabil bleiben dürften. Unterhalb des EBITDA erwarten wir ein ausgeglichenes EBIT und ebenso ein ausgeglichenes Konzernergebnis vor Minderheiten sowie ein negatives Ergebnis von -0,2 Mio. EUR nach Minderheiten. Auf Halbjahressicht sollte, noch getrübt durch negative Einmaleffekte i.H.v. 0,3 Mio. EUR im ersten Quartal, ein EBITDA von 5,0 Mio. EUR (+20,0% yoy), ein EBIT von -0,4 Mio. EUR sowie ein Netto-Ergebnis von -0,3 Mio. EUR bzw. -0,7 Mio. EUR nach Minderheiten resultieren. Mit dem für q.beyond typischen Geschäftsverlauf mit einem stärkeren zweiten Halbjahr, insbesondere durch das Q4, dürfte das Unternehmen weiterhin auf Kurs sein, die Jahresziele (EBITDA 12-15 Mio. EUR; positiver Jahresüberschuss nach Minderheiten) zu erreichen. Verstärkend kommt die geplante Vermarktung vorhandener Rechenzentrumskapazitäten mit voraussichtlich attraktiven Ergebnisbeiträgen im weiteren Jahresverlauf hinzu. Weiteres Bewertungspotential vorhanden: Mit einem EV/EBITDA 2025e von 6,3 bleibt die q.beyond-Aktie unseres Erachtens attraktiv bewertet. Dies sehen wir insbesondere durch das erwartete zweistellige Ergebniswachstum in den Folgejahren, die relativ geringe Kapitalintensität, die vorhandenen stillen Reserven durch das Rechenzentrum und hohe Verlustvorträge untermauert. Fazit: Angesichts der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage dürfte das organische Umsatzwachstum trotz guter Consulting-Entwicklung verhalten ausfallen. Als bedeutender erachten wir jedoch die erwartete Fortsetzung des Profitabilitätsausbaus und die resultierende Ergebnissteigerung. Wir bestätigen somit die Kaufempfehlung und das Kursziel von 1,20 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d51bf8d48e89cf1e4aa55bf684dd0d4c Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2175278 28.07.2025 CET/CEST °