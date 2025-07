ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Hold' - Ziel 10900 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10900 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe im zweiten Quartal beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Benjamin Jackson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit bedingt sei auch die Gewinnentwicklung besser als vermutet. Er erwähnte allerdings auch, dass eine Studie mit dem Medikament Avanzar sich verzögere./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

