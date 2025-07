ANALYSE-FLASH: RBC belässt Teamviewer auf 'Outperform' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Einmal mehr, habe der Fernwartungs-Softwareanbieter eine starke Dynamik bei den Unternehmenskunden mit großen Verträgen (Enterprise-Sparte) gezeigt, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser sei der Treiber dafür gewesen, dass der Umsatz die Erwartungen übertraf, und dies trotz der Unsicherheiten in den USA. Eine deutliche Verbesserung der Profitabilität schenke Vertrauen in die bestätigte Margenprognose./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 02:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 02:11 / EDT

