Opel-Mutter Stellantis erwartet Besserung in zweitem Halbjahr

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Mailand (Reuters) -Der Autobauer Stellantis stellt sich nach einem Milliardenverlust in den ersten sechs Monaten für das zweite Halbjahr auf bessere Geschäfte ein. Der Umsatz werde zulegen, teilte die Opel-Muttergesellschaft am Dienstag mit. Auch beim Gewinn sei Besserung in Sicht. Zugleich kündigte der neue Stellantis-Chef Antonio Filosa einen anhaltenden Sparkurs an. "Unser neues Führungsteam wird, bei einer realistischen Einschätzung der Herausforderungen, weiterhin die nötigen Entscheidungen treffen, um wieder zu Wachstum und deutlich besseren Ergebnissen zu kommen."

Die Zölle von US-Präsident Donald Trump kosten das Unternehmen im Gesamtjahr rund 1,5 Milliarden Euro. Zu Stellantis gehören neben Fiat, Peugeot, Citroen oder Opel die US-Automarken Chrysler, RAM, Jeep und Dodge. Der Autobauer exportiert vor allem aus Mexiko und Kanada Fahrzeuge in die USA.

In der ersten Jahreshälfte sank der Umsatz bei Stellantis um drei Prozent auf 74,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 2,3 Milliarden Euro an, die bereinigte operative Gewinnmarge lag bei 0,7 Prozent.

(Bericht von Giulio Piovaccari, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)