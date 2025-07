Original-Research: Energy S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Energy S.p.A. - von GBC AG 29.07.2025 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Energy S.p.A. Unternehmen: Energy S.p.A. ISIN: IT0005500712 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,30 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Energy S.p.A gründet deutsche Tochtergesellschaft - Mit der neu gegründeten EnergyOnSite GmbH sollen die enormen Marktpotenziale bei Energiespeichersystemen in der DACH-Region schneller und konsequenter genutzt werden Am 22. Juli 2025 hat der auf Energiespeichersysteme und damit verbundener Cloud- und Engineering-Services spezialisierte Energy-Konzern die Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft namens EnergyOnSite GmbH bekannt gegeben. Mit der Gründung dieser neuen Gesellschaft wird beabsichtigt, den DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) auf strukturelle und strategische Weise intensiver zu betreuen und die sich bietenden hohen Wachstumspotenziale noch stärker zu nutzen, die ein aktuell schnell expandierender Markt eröffnet. Hierbei sticht insbesondere der deutsche Markt hervor, der sich als einer der attraktivsten in Europa für die Verbreitung von Speichersystemen sowohl im gewerblichen und industriellen (C&I) Segment als auch im Energienetzbereich erwiesen hat. Unter den verschiedenen Regionen Deutschlands hat sich laut Unternehmensangaben die Metropolregion München aufgrund ihrer wirtschaftlichen, infrastrukturellen und technologischen Bedeutung besonders hervorgetan und stellte damit die vorteilhafteste Wahl für den Hauptsitzstandort des neuen Unternehmens und den Start der Aktivitäten auf dem DACH-Markt dar. Das neu gegründete Unternehmen wird bei der Geschäftsführung durch die Führungs- und Betriebsstruktur einer Gesellschaft der Energy-Gruppe, der EnergyOnSite S.r.l., mit Sitz in Sterzing unterstützt, das aus einem Team deutschsprachiger Mitarbeiter besteht, die über spezifisches Fachwissen in der Planung und Installation von Energiemanagementsystemen (Speicherung, Steuerung und Speichermanagement) verfügen. Dieser strategische Schritt mit der Eröffnung des ersten Unternehmens in Deutschland steht im direkten Einklang mit den Internationalisierungsbestrebungen des Konzerns. Gerade in Bezug auf den DACH-Markt hat der Energy-Konzern besonders günstige Bedingungen für die Entwicklung und Vermarktung hochleistungsfähiger vollintegrierter Energiespeicherlösungen identifiziert, dank eines günstigen regulatorischen Umfelds, einer starken industriellen Nachfrage und einer zunehmenden verstärkten Fokussierung auf die Energiewende. Dieser strategische Meilenstein bekräftigt unsere positive Grundeinschätzung zur Energy-Gruppe und unterstreicht die konsequente Nutzung vorhandener Wachstumschancen durch die nun verstärkte Umsetzung der Internationalisierungsstrategie. Durch die Gründung der neuen deutschen Tochtergesellschaft verstärkt Energy seine lokale Präsenz in einer der wichtigsten europäischen Endmärkte und legt zugleich einen bedeutenden Grundstein für künftiges Wachstum aus den internationalen Märkten. Zusätzliche weitere Wachstumspotenziale sollten sich unseres Erachtens auch aus der geplanten massiven staatlichen Investitionsoffensive (erhebliche Erhöhung der Ausgaben des Bundeshaushalts, 500 Mrd.-Euro-Sondervermögen Infrastruktur etc.) der deutschen Bundesregierung in die inländische öffentliche Infrastruktur ergeben, die u.a. auch verstärkte Investitionen in grüne Technologien zur Förderung des Umwelt- und Klimaschutzes beinhalten. Im Rahmen der kommenden Halbjahreszahlen des Energy-Konzerns werden wir unsere bisherigen Schätzungen und unsere Bewertung wieder aktualisieren bzw. überprüfen. So lange gelten unsere derzeitigen Prognosen mit einer erwarteten starken Margenerholung im Zuge der Rückkehr auf den Wachstumskurs und einem hieraus abgeleiteten Kursziel in Höhe von 1,30 EUR. Angesichts des aktuellen Kursniveaus bestätigen wir ebenfalls unsere "Kaufen"-Empfehlung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8f9305be02a7c3adcc088aec30f992e6 