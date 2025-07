Pressestimme: 'Aftonbladet' zu Bei Trump am besten tot stellen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung "Aftonbladet" (Stockholm) kommentiert am Dienstag den Zolldeal der EU mit US-Präsident Donald Trump:

"Die mächtigste Frau der EU, Ursula von der Leyen, wartete geduldig, während Donald Trump am Sonntag seine Golfrunde beendete. Gegen 17.40 Uhr gingen sie dann in den Konferenzraum. Als sie wieder herauskamen, war die größte Gefahr bei den Zöllen gebannt. "Trump hat von der Leyen zum Frühstück verspeist", befand Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Von der Leyen war jedenfalls zufrieden: Die Verhandlungen liefen so gut, wie man eben hoffen konnte.

Die Spitzenvertreter aus der EU scheinen sich letztlich auf einen Weg geeinigt zu haben, mit dem unberechenbaren Präsidenten umzugehen: sich tot zu stellen. Als Trump eine lange Rede darüber hielt, warum Europa die Windkraft verbieten sollte, starrte von der Leyen stumm ins Leere. Bundeskanzler Friedrich Merz griff bei seinem Besuch im Weißen Haus vor einem Monat auf dieselbe Taktik zurück. Das ist zumindest würdevoller, als zu versuchen, Trump zu schmeicheln oder auf gute Kumpel zu machen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat damit das gesamte Bündnis lächerlich gemacht. Die Totstelltaktik hat die EU dagegen vor 30-prozentigen Zöllen bewahrt. Das neue Abkommen ist besser als gar nichts."/trs/DP/mis