SAF-Holland kappt Umsatzziel wegen Nordamerika-Geschäft - Aktie sackt ab

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland streicht wegen einer schwachen Nachfrage in Nordamerika seine Erwartungen für 2025 zusammen. Der Umsatz dürfte statt 1,85 bis 2 Milliarden Euro lediglich rund 1,8 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Bessenbach mit. Vom Erlös sollen statt 9 bis 10 Prozent nun rund 9,3 Prozent als bereinigter operativer Gewinn (bereinigtes Ebit) übrig bleiben. Die SAF-Holland-Aktie sackte nach den Neuigkeiten mit zuletzt mehr als zwei Prozent ins Minus.

Im ersten Halbjahr verbuchte SAF-Holland einen Umsatzeinbruch um rund 12 Prozent auf knapp 892 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn sank sogar um mehr als 19 Prozent auf 83 Millionen Euro. Die entsprechende Marge fiel von 10,2 auf 9,3 Prozent. Negativ wirkten sich den Angaben zufolge auch höhere Beschaffungskosten im Zusammenhang mit der Handelspolitik der USA aus. SAF-Holland will diese Belastungen im weiteren Jahresverlauf etwa mit Preiserhöhungen "weitestgehend" kompensieren./stw/he