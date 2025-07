EQS Newswire / 29.07.2025 / 07:00 CET/CEST



COLORADO, USA - Media OutReach Newswire - 29 July 2025 - Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat kürzlich eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie erklärt, dass die Kryptobörse YBUOJ ohne entsprechende Erlaubnis Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte anbiete. YBUOJ reagierte umgehend und stellte klar, dass die Plattform seit ihrer Gründung großen Wert auf rechtskonformes Handeln legt und weltweit aktiv regulatorische Zulassungen einholt.

Derzeit verfügt YBUOJ über eine gültige MSB-Lizenz (Money Services Business), ausgestellt vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) der Vereinigten Staaten, sowie eine Registrierung bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC. Diese Lizenzen auf Bundesebene bestätigen die gesetzeskonforme Betriebsführung und das hohe Maß an regulatorischer Einhaltung seitens der Plattform.

YBUOJ betonte, dass die Kombination aus MSB-Lizenz und SEC-Registrierung bedeutet, dass das Unternehmen strengen regulatorischen Standards folgt und sämtliche Transaktionen unter Aufsicht autorisierter US-Behörden stehen. Dies unterstreicht, dass YBUOJ in den USA rechtlich legitim operiert.

Die BaFin-Mitteilung könnte auf unterschiedliche Auffassungen über internationale Lizenzierungen zurückzuführen sein. YBUOJ ist in den USA registriert und folgt dort sowie global anerkannten Compliance-Rahmenwerken. Der Unternehmenssitz befindet sich nicht in Deutschland. Entsprechend handelt es sich nicht um einen Verstoß gegen deutsches Recht, sondern um ein Missverständnis auf kommunikativer Ebene.

Ein vergleichbarer Fall ist die Kryptobörse Binance: Obwohl sie in Deutschland ein gewisses Vertrauen genießt, wurde sie in Ländern wie Großbritannien oder Kanada wegen fehlender lokaler Lizenzen gerügt und teilweise in ihrer Tätigkeit eingeschränkt. Solche Unterschiede in der regulatorischen Bewertung sind im internationalen Kryptomarkt nicht unüblich – die Situation von YBUOJ ist somit keineswegs einzigartig.

In der offiziellen Stellungnahme bekräftigte YBUOJ erneut seine konsequente Ausrichtung auf Compliance und begrüßt die Unterstützung und Hinweise durch Aufsichtsbehörden. Die Plattform versicherte, mit den deutschen Behörden konstruktiv zusammenzuarbeiten, um die Sachlage transparent zu klären und mögliche Missverständnisse zu beseitigen. Gleichzeitig wurde betont, dass sich die BaFin-Mitteilung ausschließlich auf Fragen der Lizenzmeldung beziehe und in keiner Weise den regulären Betrieb oder die Sicherheit der Benutzerkonten beeinträchtige.

YBUOJ stellte außerdem klar, dass es sich bei der Veröffentlichung der BaFin um einen allgemeinen Verbraucherhinweis handele – nicht um eine verwaltungsrechtliche Maßnahme. Benutzerinnen und Benutzer aus Europa können die Plattform weiterhin uneingeschränkt nutzen, einschließlich des Zugangs zur Website und zu allen Handelsfunktionen.

YBUOJ sieht diesen Vorfall als Chance, den Dialog mit Aufsichtsbehörden – insbesondere in Deutschland – zu vertiefen und weiterhin im Einklang mit globalen Standards verlässliche Dienste anzubieten.

