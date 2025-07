Airbus mit mehr Umsatz und Gewinn - Prognose bestätigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat den Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert und sieht sich auf Kurs zu seinen Zielen für 2025.

Der Konzernumsatz sei zwischen Januar und Juni um drei Prozent auf 29,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der französisch-deutsche Konzern am Mittwochabend in Toulouse mit. Dabei lieferte Airbus wegen anhaltender Liefer-Schwierigkeiten seiner Zulieferer nur 306 Verkehrsflugzeuge aus, 17 weniger als vor einem Jahr. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) schnellte auf 2,2 (Vorjahr: 1,39) Milliarden Euro, weil Sonderbelastungen in der Raumfahrt- und Satelliten-Sparte von fast einer Milliarde Euro wegfielen.

Vorstandschef Guillaume Faury sprach von einer "starken wirtschaftlichen Entwicklung im ganzen Konzern". Die Produktion von 820 Flugzeugen, die Airbus für das laufende Jahr weiterhin anpeile, werde sich zum Jahresende ballen, weil es bei der A320-Familie immer noch Lieferprobleme bei Triebwerken gebe. Immerhin sei die zwischen den USA und der EU vereinbarte Rückkehr zur Null-Zoll-Politik im Flugzeugbau eine "willkommende Entwicklung" für die Branche. Aus der Gewinnprognose für 2025 hatte Airbus die Zölle und ihre Folgen bereits ausgeschlossen. Es bleibe beim Ziel eines bereinigten Ebit von rund sieben Milliarden Euro und einem operativen Mittelzufluss von rund 4,5 Milliarden.

