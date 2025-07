ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Wolters Kluwer auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Halbjahresergebnis des niederländischen Informationsdienstleisters habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst hob zudem hervor, dass die Prognose für das Jahresergebnis je Aktie leicht angehoben worden sei./rob/ck/la

