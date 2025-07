Dax-Rückblick:

Der Dax trat in den vergangenen 24 Stunden quasi auf der Stelle und bestätigte damit die neutrale Einschätzung der gestrigen Betrachtung ("Dax erholt sich deutlich und verbleibt innerhalb seiner Handelsspanne").

Auch heute Vormittag gibt es bislang keinen neuen nachhaltigen Trend im Dax.

Dax-Ausblick:

Der Index handelt weiter ziemlich exakt in der Mitte der jüngsten Handelsspanne mit der unteren Begrenzung im Bereich von 23.950 Punkten und von 24.500 Punkten auf der Oberseite. Die kurzfristigen Strukturen im Stundenchart sind allerdings tendenziell bullisch zu interpretieren, sodass aktuell ein erneuter Anlauf Richtung 24.500 Punkte leicht favorisiert wird.

Am Abend tritt dann das charttechnische Bild ein wenig in den Hintergrund, dann steht der Zinsentscheid der US-Notenbank auf dem Kalender und könnte neue Bewegungsimpulse in die eine oder andere Richtung auslösen, je nachdem, was Fed-Chef Jerome Powell in der Pressekonferenz ab 20:30 Uhr in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik von sich geben wird.