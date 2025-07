EQS-News: KION mit starker Kundennachfrage in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

KION mit starker Kundennachfrage in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025

Auftragseingang steigt auf 6,206 Mrd. € (H1 2024: 5,079 Mrd. €)

Umsatz leicht rückläufig auf 5,496 Mrd. € (H1 2024: 5,736 Mrd. €)

EBIT bereinigt bei 385,0 Mio. € (H1 2024: 447,0 Mio. €)

EBIT-Marge bereinigt bei 7,0 Prozent (H1 2024: 7,8 Prozent)

Positiver Free Cashflow von 161,9 Mio. € (H1 2024: 202,2 Mio. €)

Prognose bestätigt

Frankfurt am Main, 30. Juli 2025 – Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 setzte KION den Trend der ersten drei Monate fort und erzielte Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen. Trotz anhaltender erheblicher makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten stieg die Kundennachfrage: Mit 6,206 Mrd. € (H1 2024: 5,079 Mrd. €) lag der Auftragseingang auf KION-Ebene deutlich über dem Vorjahreswert. Der Umsatz in beiden operativen Segmenten lag aufgrund des niedrigeren Auftragsbestands zu Beginn des Jahres 2025 leicht unter dem Vorjahresniveau.

„Mit einem Rekordauftragseingang bei Supply Chain Solutions im zweiten Quartal 2025 und allen wichtigen Kennzahlen im ersten Halbjahr dieses Geschäftsjahres im Rahmen unserer Prognose sind wir auf gutem Weg, unsere Ziele zu erreichen“, sagt Rob Smith, CEO der KION GROUP AG. „In einer globalen Wirtschaft, die digital und physisch stark vernetzt ist, bietet KION seinen Kunden das gesamte Spektrum an Lösungen, um ihre Lieferketten zukunftsfähig zu machen – flexibel, widerstandsfähig und intelligent. KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – auch in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit.“

Der Auftragseingang bei Industrial Trucks & Services belief sich auf 4,028 Mrd. € (H1 2024: 3,770 Mrd. €) und profitierte sowohl vom Neugeschäft mit Lagertechnik und Gegengewichtsstaplern als auch vom anhaltenden Wachstum im Servicegeschäft. Der deutliche Anstieg des Auftragseingangs bei Supply Chain Solutions auf 2,201 Mrd. € (H1 2024: 1,318 Mrd. €) beinhaltet einen Rekordauftragseingang von 1,445 Mrd. € im zweiten Quartal, der durch das Projektgeschäft und ein anhaltendes Wachstum im Servicegeschäft getrieben wurde.

Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht um 4,2 Prozent auf 5,496 Mrd. € zurück (H1 2024: 5,736 Mrd. €). Im Segment Industrial Trucks & Services sank der Umsatz um 4,0 Prozent auf 4,135 Mrd. € (H1 2024: 4,306 Mrd. €), was hauptsächlich auf den normalisierten Auftragsbestand zurückzuführen ist. Der Umsatz im Segment Supply Chain Solutions sank um 4,5 Prozent auf 1,385 Mrd. € (H1 2024: 1,451 Mrd. €) aufgrund des geringeren Auftragseingangs im Projektgeschäft in den Vorquartalen. Das Servicegeschäft erzielte gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen deutlichen Anstieg.

Das EBIT bereinigt auf Konzernebene belief sich auf 385,0 Mio. € (H1 2024: 447,0 Mio. €). Die EBIT-Marge bereinigt ging auf 7,0 Prozent (H1 2024: 7,8 Prozent) zurück. Das EBIT bereinigt im Segment Industrial Trucks & Services sank auf 358,9 Mio. € (H1 2024: 470,7 Mio. €) bei einer EBIT-Marge bereinigt von 8,7 Prozent (H1 2024: 10,9 Prozent), was hauptsächlich auf geringere Volumina und den Rückgang der Bruttomarge gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Mit 78,4 Mio. € hat Supply Chain Solutions das EBIT bereinigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast verdoppelt (H1 2024: 42,1 Mio. €). Die EBIT-Marge bereinigt verbesserte sich deutlich auf 5,7 Prozent (H1 2024: 2,9 Prozent). Wesentliche Treiber für die Steigerung der Profitabilität waren das starke Wachstum im Servicegeschäft und die solide Projektabwicklung.

Das Konzernergebnis belief sich auf 47,9 Mio. € (H1 2024: 181,7 Mio. €) und war deutlich durch Rückstellungen für das im Februar 2025 angekündigte Effizienzprogramm beeinflusst. Der Free Cashflow war mit 161,9 Mio. € (H1 2024: 202,2 Mio. €) deutlich positiv.

Prognose

KION blickt auf eine insgesamt solide Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 zurück. Gleichwohl ist das aktuelle wirtschaftliche Umfeld weiterhin von einer großen Unsicherheit geprägt. Aufgrund der andauernden Handelskonflikte haben sich geopolitische Risiken und damit verbunden mögliche negative Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette und Absatzmärkte von KION verschärft.

Zum vorliegenden Berichtszeitpunkt bestätigt der Vorstand der KION GROUP AG seine im Prognosebericht 2024 aufgeführten Zielwerte für das Geschäftsjahr 2025 für den Konzern sowie für die beiden operativen Segmente. Diese Einschätzung zur voraussichtlichen Geschäftsentwicklung des Konzerns und der operativen Segmente steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Lieferketten von KION nicht durch Handelsbarrieren, wie insbesondere Zölle sowie Zugangsbeschränkungen bei kritischen Rohstoffen, signifikant beeinträchtigt werden.

Prognose 2025 KION Group Industrial Trucks

& Services Supply Chain

Solutions in Mio. € 2024 Prognose

2025

2024 Prognose

2025

2024 Prognose

2025 Umsatz1 11.503,2 10.900 – 11.700

8.608,8 8.100 – 8.600 2.943,2 2.800 – 3.100 EBIT bereinigt1 917,2 720 – 870 917,5 680 – 780 112,9 140 – 200 Free Cashflow 702,0 400 – 550 – – – – ROCE2 8,7% 7,0% – 8,4% – – – –

1 Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions beinhalten auch konzerninterne

segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.

2 Die Prognose 2025 wurde in Übereinstimmung mit der ab dem Geschäftsjahr 2025 geltenden Definition der Kennzahl ROCE aufgestellt.

Kennzahlen der KION Group und der beiden operativen Segmente für das erste Halbjahr 2025 und das am 30. Juni 2025 beendete zweite Quartal

in Mio. € Q2 2025 Q2 2024 Diff. H1 2025 H1 2024 Diff. Umsatz



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 2.708



2.019

698 2.877



2.153

732 -5,9%



-6,2%

-4,7% 5.496



4.135

1.386 5.736



4.306

1.451 -4,2%



-4,0%

-4,5% EBIT bereinigt [1]



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 189



173

42 220



231

24 -14,0%



-24,9%

77,3% 385



359

78 447



471

42 -13,9%



-23,7%

86,3% EBIT-Marge bereinigt [1]



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 7,0%



8,6%

6,0% 7,7%



10,7%

3,2% 7,0%



8,7%

5,7% 7,8%



10,9%

2,9% Auftragseingang



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions 3.500



2.070

1.445 2.640



1.965

677 32,6%



5,3%

>100% 6.206



4.028

2.201 5.079



3.770

1.318 22,2%



6,9%

66,9% Konzernergebnis 95 71 34,2% 48 182 -73,6% ROCE [2] 8,2% 8,5% Ergebnis je Aktie (in €) unverwässert [3] 0,72 0,52 38,5% 0,36 1,35 -73,6% Free Cashflow [4] 132 136 -3,1% 162 202 -19,9% Mitarbeiter [5] 42.187 42.719

[1] Bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und Sondereffekte.

[2] Die Kennzahl ROCE wird als Verhältnis aus EBIT bereinigt auf annualisierter Basis und dem durchschnittlichen Capital Employed der letzten fünf Quartalsstichtage ermittelt.

[3] Konzernergebnis auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend: 46,7 Mio. € (H1 2024: 177,0 Mio. €).

[4] Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus der Investitionstätigkeit.

[5] Mitarbeiterzahlen nach Vollzeitäquivalenten (inkl. Auszubildenden; ohne inaktive Beschäftigte) zum 30.06.2025 im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2024.





Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2023, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2024 waren weltweit mehr als 1,9 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(cs)

