EQS-News: Michael Friede als Vorstand Scent & Care der Symrise AG berufen

EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Personalie

Michael Friede als Vorstand Scent & Care der Symrise AG berufen



30.07.2025 / 07:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

—

Holzminden, 30. Juli 2025

Michael Friede als Vorstand Scent & Care der Symrise AG berufen

Verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung und umfangreiches industriespezifisches Wissen

Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat Michael Friede in den Vorstand berufen. Friede übernimmt die Leitung des Segments Scent & Care, das der Vorstandsvorsitzende Dr.Jean-Yves Parisot bisher kommissarisch geleitet hat. Das Segment Scent & Care, das die Aktivitäten von Symrise in den Bereichen Parfümerieanwendungen, Duftstoffe und kosmetische Wirkstoffe umfasst, erzielt einen jährlichen Umsatz von etwa 2 Milliarden Euro.

Michael König, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Symrise AG: „Wir freuen uns sehr, mit Michael Friede einen Segmentvorstand gewonnen zu haben, der sowohl langjährige fachliche Expertise als auch hohes industriespezifisches Know-how in diversen Wachstumsbereichen mitbringt. Zudem verfügt er über große internationale Erfahrung und ist damit für Symrise als wachstumsstarkes, global tätiges Unternehmen eine hervorragende Besetzung.“

Michael Friede gehörte seit 2023 Mitglied dem Vorstand der Brenntag SE, Essen, an und verantwortete dort als CEO Brenntag Specialties das globale Life Science und Material Science Geschäft der Spezialchemie. Zuvor war er als Mitglied der Geschäftsführung der Akzo Nobel N.V. Amsterdam, Niederlande, als Geschäftsbereichsleiter bei der Covestro AG, Deutschland sowie als CEO und Präsident bei der Covestro Elastomers SAS in Frankreich tätig. Seine berufliche Karriere begann er bei der Bayer AG, dort arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen in Leverkusen und Pittsburgh, USA. Zudem ist er Mitglied im Aufsichtsrat der Pearl Polyurethane Systems LLC, einem führenden Anbieter von Polyurethansystemen, mit Hauptsitz in Dubai.

Michael Friede (Jahrgang 1980), aufgewachsen im Landkreis Holzminden in der Region Südniedersachsen, studierte in Madrid, Toronto, Oxford, London und Essen und absolvierte sowohl den Master of Business Administration als auch den Bachelor of Science in Business Administration. Er ist zudem gelernter Industriekaufmann. Micheal Friede ist verheiratet und hat drei Kinder.





Michael Friede



Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, Nord- sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more…

www.symrise.com

30.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2176338 30.07.2025 CET/CEST