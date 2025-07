IONOS – Webhosting- und Cloudspezialist profitiert massiv von Digitalisierungsboom!

Werbung

Zu den Top-Bullen auf dem Parkett gehört aktuell die Aktie von IONOS. Der Webhosting- und Cloudservicespezialist kann derzeit als einer der führenden Player in diesem Segment von Megatrends rund um Digitalisierung und der Cloudtransformation profitieren. Da man in der Lage ist, 100 % DSGVO-konforme Cloudlösungen für Unternehmenskunden bereitzustellen, profitiert man außerdem im Cloudsegment seit geraumer Zeit von kräftigen Neukundengewinnen. Auch technisch präsentiert sich IONOS in einer starken Ausgangsposition und könnte nun zeitnah mit dem Breakout auf ein neues Jahreshoch die übergeordnete Trendfortsetzung ins Visier nehmen!

IONOS – Digitalisierungsprofiteur startet mit neuen KI-Produkten durch!

IONOS gehört zu den führenden seiner Branche. Mit Applikationen für den Homepage-Aufbau, Marketing, Backup-Lösungen, Firewall-as-a-Service, Betrieb von Datenbanken und der Erstellung von Cloudinfrastrukturen hat sich der in Montabaur ansässige Anbieter seit geraumer Zeit als zuverlässiger Partner für private Nutzer sowie kleinen und mittleren Unternehmen etabliert, zumal die Einstiegstarife ab ca. 1 Euro/ Monat im ersten Jahr für Neukunden attraktiv sind. Auch im Segment Webhosting gehört IONOS mit mittlerweile mehr als 22 Mio. Domains zu den führenden Playern in Europa, wobei man aktuell über mehr als 6,4 Mio. Kundenverträge verfügt. Gut aufgestellt ist IONOS auch bei KI-basierten Tools und um SEO, Onlinemarketing und Contenterstellung. So lässt sich beispielsweise mithilfe von „MyWebsite Now“ ohne spezielle Vorkenntnisse eine Homepage mit individuellen Designs, Texten und Bildern erstellen, was nicht nur für Einsteiger attraktiv ist. Auch bei KI-Chatbots bietet IONOS mit IONOS GPT seit Kurzem eine datenschutzkonforme, souveräne und vor allem kostenlose Alternative zu ChatGPT & Co. an.

Cloudsparte profitiert von kräftigen Neukundengewinnen!

Als eigentlicher Wachstumstreiber dürfte sich bei IONOS mittelfristig die Cloudsparte erweisen. Denn hier verzeichnet man schon seit geraumer Zeit kräftige Neukundengewinne, wobei sich dieser Trend auch in den kommenden Quartalen weiter fortsetzen dürfte. Da viele Unternehmen sensible Unternehmensdaten aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht bei US-Hyperscalern, wie Amazon AWS, Microsoft oder Alphabet, speichern wollen, bietet IONOS gerade für deutsche und europäische Unternehmen eine attraktive Alternative, zumal IONOS in der Lage ist, 100 % DSGVO-konforme Cloudlösungen bereitzustellen, was nicht nur für Unternehmenskunden eine attraktive Alternative bietet. Auch die öffentliche Hand setzt mittlerweile auf sichere Cloudlösungen aus dem Hause IONOS. So wurde IONOS Anfang April 2024 vom Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) mit dem Aufbau einer privaten Enterprisecloud beauftragt, die in den Rechenzentren des ITZBund betrieben wird. IONOS errichtet dabei in den Rechenzentren des ITZBund eine vollständig abgeschlossene Enterprise-Cloudumgebung ohne Verbindung zum Internet oder dem firmeneigenen Netz, was höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und vor allem digitale Souveränität gewährleistet. Bei dem variablen Auftrag, der wie im Cloudbereich üblich per pay-per-use abgerechnet wird, erwartet IONOS einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Umsatz über die nächsten fünf Jahre. Auch beim Aufbau einer neuen digitalen Infrastruktur in der EU will IONOS ganz vorne mitmischen. Gemeinsam mit dem Baukonzern HOCHTIEF hat IONOS Ende Juni bei der Europäischen Union eine Interessenbekundung („Expression of Interest“) für den Bau und Betrieb einer KI-Gigafactory eingereicht. Diese sieht den Aufbau einer hochleistungsfähigen Rechenzentrumsinfrastruktur vor, deren Betrieb bereits 2027 aufgenommen werden soll. Zum Einsatz kommt neueste GPU-Technologie mit einer initialen Leistung von über 50.000 GPUs – skalierbar auf über 100.000 GPUs – vollständig in europäische Standards integriert, um echte Resilienz und Unabhängigkeit zu schaffen. Erhält das aus HOCHTIEF und IONOS bestehende Konsortium von den zuständigen EU-Behörden den Zuschlag für den Bau einer der insgesamt fünf von der EU geplanten KI-Gigafactorys, dürfte dies die Ausgangsposition von IONOS gegenüber US-Hyperscalern im margenstarken Geschäft mit großen Unternehmenskunden erheblich verbessern. Denn dadurch wäre IONOS in der Lage, sein Angebot rund um generative KI-Applikationen erheblich auszubauen, was IONOS als Partner für multinationale Unternehmen attraktiv machen würde.

IONOS überzeugt mit starken Q1-Zahlen und hebt Jahresprognose an!

Auch operativ konnte IONOS zuletzt überzeugen. So überraschte man im Q1 mit einem unerwartet deutlichen Umsatzanstieg von 373,0 auf 446,3 Mio. Euro (Konsens: 427,0 Mio. Euro), während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) von 105,8 auf 131 Mio. Euro (Konsens: 118,5 Mio. Euro) anzog. Im Anschluss revidierte IONOS außerdem dank der starken Entwicklung bei der Konzernsparte “AdTech”, welche Umsätze aus dem Segment Digital Advertising und der Domain-Handelsplattform umfasst, seine Jahresprognose nach oben. Dank der starken Entwicklung in der Sparte AdTech und den erfolgreich umgesetzten Sparmaßnahmen rechnet man nun beim EBITDA mit einem Anstieg von rund 15 % auf 520 Mio. Euro (zuvor: 510 Mio. Euro), nachdem man im Vorjahr ein EBITDA von 452,2 Mio. Euro erzielt hatte. Auch der Analystenkonsens erwartet in den kommenden Jahren eine deutliche Ergebnisverbesserung bei IONOS. Nach einem EPS von 1,58 Euro in 2025 dürfte der Gewinn je Aktie demnach in 2026 bereits bei 2,08 Euro/Aktie landen. Bis 2027 sind laut FactSet bereits 2,35 Euro/Aktie drin, womit das KGV auf 17,3 sinken würde.

Stand: 29.07.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion