Italiens Wirtschaft im Frühjahr leicht geschrumpft

Rom (Reuters) - Die italienische Wirtschaft ist im Frühjahr leicht geschrumpft.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte sich in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Ökonomen hatten für das zweite Quartal mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Zu Jahresbeginn hatte es noch einen Zuwachs beim BIP von 0,3 Prozent gegeben.

Wie in Italien war auch die deutsche Wirtschaft im Frühjahr um 0,1 Prozent geschrumpft, während das BIP in Frankreich um 0,3 Prozent zulegte. Spanien verzeichnete sogar einen Zuwachs von 0,7 Prozent.

