AKTIE IM FOKUS: Enttäuschende Zahlen schicken MLP unter wichtige Trendlinien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Quartalszahlen haben die MLP -Aktie am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Das Papier des Finanzdienstleisters sackte zuletzt um 3,6 Prozent auf 8,48 Euro ab und riss damit auch zwei wichtige Trendlinien: die kurzfristige 21-Tage-Linie und auch die 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend signalisiert.

Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel sprach von einem "erschreckend schwach" ausgefallenem Quartal. "MLP spricht auch von steigenden (IT)Kosten als Belastung, und diese scheinen auch nicht einmalig belastet zu haben." So hieß es in der Quartalsmitteilung unter anderem, dass sich auf der Kostenseite insbesondere erhöhte Investitionen in die IT-Infrastruktur sowie IT-Beratungsleistungen niedergeschlagen hätten, die verstärkt im zweiten Quartal angefallen seien./ck/jha/