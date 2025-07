ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 7,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse ließen darauf schließen, dass ein überraschend hoher Gewinnbeitrag der italienischen Tochter ITA dahinter stecke./tih/la

