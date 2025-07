Anlagenbauer Gea hebt Jahresziele an - Optimistisch für 2026

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) -Dank einer starken Nachfrage blickt Gea optimistisch in die Zukunft. Der für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie produzierende Anlagenbauer hob am Donnerstag seine Ziele für 2025 an. Im kommenden Jahr werde sich das Wachstum noch einmal beschleunigen und die Profitabilität weiter steigen, prognostizierte Firmenchef Stefan Klebert. Gea-Aktien bauten daraufhin ihre Gewinne aus und stiegen um bis zu 3,2 Prozent.

Vorläufigen Berechnungen zufolge stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um gut ein Prozent auf 2,57 Milliarden Euro und der Auftragseingang um 4,2 Prozent auf 2,72 Milliarden Euro. Der operative Gewinn vor Restrukturierungsaufwendungen wuchs um etwa neun Prozent auf 415 Millionen Euro. Dies ergab eine Marge von 16,1 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt Gea ein organisches Umsatzplus von zwei bis vier statt ein bis vier Prozent an. Die operative Marge werde voraussichtlich bei 16,2 bis 16,4 statt 15,6 bis 16 Prozent liegen.

