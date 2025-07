EQS-News: Cloud-Studie: ISG zeichnet q.beyond in drei Geschäftsfeldern als „Leader“ aus

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Studie

Cloud-Studie: ISG zeichnet q.beyond in drei Geschäftsfeldern als „Leader“ aus

Top-Bewertung bei „Managed Services“, „Managed Hosting“ und „Colocation Services“ für den Mittelstand

Lösungen von q.beyond ermöglichen IT-Souveränität

Studie steht bei q.beyond zum Download zur Verfügung

Köln, 31. Juli 2025 – Die q.beyond AG ist im aktuellen Anbietervergleich „ISG Provider LensTM Private/Hybrid Cloud – Data Center Services 2025” erstmals in drei Teilmärkten als „Leader“ ausgezeichnet worden. Die Information Services Group (ISG) stuft die q.beyond AG in den Segmenten „Managed Services for Midmarket“ und „Managed Hosting for Midmarket“ sowie erstmals auch bei „Colocation Services for Midmarket“ als führenden Anbieter ein. In einem weiteren Teilmarkt, dem „AI Ready Infrastructure Consulting“, führt ISG die q.beyond AG als „Contender“.

ISG ist ein führendes globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Die aktuelle Studie vergleicht die Leistungen von 101 IT-Serviceanbietern am deutschen Markt.

Maximale Sicherheit nach deutschen Standards

ISG betont im Bereich „Managed Hosting for Midmarket“ vor allem die langjährige Erfahrung von q.beyond beim Outsourcing kritischer Systeme und als gefragter Hosting-Partner für mittelständische Unternehmen. Neben der Cloud-Kompetenz lege der IT-Dienstleister besonderen Wert auf technologische Entwicklungen, die für mittelständische Kunden relevant sind.

„Mit einer visionären Strategie sichert q.beyond das nachhaltige technologische Vorankommen ihrer Kunden und ermöglicht es ihnen, ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu behaupten“, beschreibt ISG-Studienautor Ulrich Meister die Stärken von q.beyond. Das Unternehmen zeichne sich durch maßgeschneiderte Lösungen sowie maximale Sicherheit nach deutschen Standards aus.

Langjähriger Managed-Services-Partner in vielen Branchen

Im Marktsegment „Managed Services for Midmarket“ könne q.beyond laut ISG unter anderem ihre Servicekompetenz und ihre innovativen Lösungen in unterschiedlichen Branchen ausspielen. „Das Angebot von q.beyond überzeugt durch individuell angepasste Cloud-Lösungen und eine professionelle Projektumsetzung“, so ISG-Analyst Ulrich Meister. Die größten Stärken von q.beyond liegen laut Studie in einem strukturierten Beratungsansatz, einer hohen Modularität und individuellen Hybrid-Cloud-Services.

Gut vernetzt mit ganz Europa

Erstmals gehört q.beyond auch im Marktsegment „Colocation Services for Midmarket“ zu den führenden Anbietern in Deutschland. Gepunktet habe das Unternehmen ISG zufolge hier vor allem mit seinem breiten Serviceangebot. Zwei hochverfügbare Rechenzentren in Hamburg könne q.beyond bei Bedarf um zwei weitere in Frankfurt/Main und Ulm ergänzen. Diese Rechenzentren seien zudem über ein Carriernetz oder Austauschknoten mit anderen Datacentern und Partnern verbunden. Außerdem sei über 600 Peering-Punkte eine Anbindung an das europäische Ausland möglich.

„Durch die Georedundanz wird die Hochverfügbarkeit der q.beyond Rechenzentren weiter verbessert“, so die ISG-Studie, „und es können Disaster-Recovery-Szenarien für höchste Ausfallsicherheit eingerichtet werden.“ Dies unterstütze Kunden vor allem auch dabei, ihre IT-Souveränität zu stärken.

Steigende Nachfrage nach Datensouveränität

„Die Nachfrage nach souveränen IT-Lösungen zieht derzeit deutlich an“, sagt Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. „Die neue ISG-Studie unterstreicht, dass wir über die dafür notwendige Infrastruktur und die passenden Services verfügen sowie auch zu den führenden Anbietern gehören. Unsere Kunden erhalten bei uns den richtigen Mix: Einerseits können sie ihre Hybrid- und Multi-Cloud-Szenarien einrichten, andererseits erfüllen sie ihre Compliance- und Souveränitätsanforderungen.“

Die Studie „ISG Provider LensTM Private/Hybrid Cloud – Data Center Services 2025” steht bei q.beyond zum Download bereit: https://www.qbeyond.de/isg-cloud-25/





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. IT-Souveränität ist dabei unser zentraler Anspruch. Das starke Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. Mit Standorten in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigenen zertifizierten Rechenzentren und mehr als 25 Jahren Erfahrung zählt q.beyond zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

