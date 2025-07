EQS-News: PL BioScience erweitert deutschen Standort am Firmensitz in Aachen

EQS-News: PL BioScience GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Immobilien

PL BioScience erweitert deutschen Standort am Firmensitz in Aachen



31.07.2025 / 10:00 CET/CEST

PL BioScience erweitert deutschen Standort am Firmensitz in Aachen

Neue 1.200 m² große Firmenzentrale unterstützt das Unternehmenswachstum und vergrößert die Produktionskapazität für humanes Plättchenlysat (HPL)

Weltweit größte HPL-Produktion mit 20.000Litern jährlich in Aachen neben bestehendem Produktionszentrum werden Versorgung mit GMP-konformem HPL sichern

Aachen, 31. Juli 2025 –Die PL BioScience GmbH, ein deutsches Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Thrombozytenlysat (HPL) für die Zellexpansion spezialisiert ist, gab heute eine erhebliche Erweiterung ihres Standorts und ihrer zukünftigen Produktionskapazitäten bekannt, um der schnell steigenden globalen Nachfrage nach sicheren, tierversuchsfreien Zellkulturmedien nachzukommen.

Der neue Hauptsitz in Aachen bietet mehr als 1.200 m² Nutzfläche mit speziellen Produktions- und Lagerbereichen sowie Büroräumen, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Durch die Erweiterung wird das Unternehmen bis zu 20.000 Liter HPL in GMP-Qualität pro Jahr produzieren können und positioniert sich damit als weltweit größter Anbieter von HPL-Produkten. Gleichzeitig werden dadurch weitere hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Region geschaffen.

Durch die Kombination der neuen internen Produktionskapazitäten mit dem bestehenden Produktionszentrum wird PL BioScience das erste Unternehmen in der HPL-Branche sein, welches zwei Anlagen zur Produktion von HPL in GMP-Qualität zur Verfügung hat. Dies sichert eine zuverlässige Versorgung mit HPL und stärkt gleichzeitig die Resilienz der Fertigung – ein entscheidender Schritt, um PL BioScience als führenden Anbieter für diesen wichtigen Zellkultur-Bestandteil zu positionieren, der auch für die Herstellung lebensrettender Zelltherapien essenziell ist.

„Das ist ein bedeutender Fortschritt für PL BioScience“, sagte Dr. Hatim Hemeda, CEO des deutschen Biotech-Unternehmens. „Mit der neuen Firmenzentrale beschleunigen wir unser Wachstum und stärken unsere zukünftigen Produktionskapazitäten, um der weltweit steigenden Nachfrage nach HPL-Produkten gerecht zu werden. Darüber hinaus ist diese Erweiterung ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung unserer Innovationsstrategie, darunter die Weiterentwicklung unserer neuen synthetischen HPL-Technologie, der weltweit ersten skalierbaren, vollständig im Labor hergestellten HPL-Lösung.“

Die Anlage wird auch als Zentrum für Forschung und Produktinnovation dienen und die Entwicklung von HPL-basierten Medien der nächsten Generation, wie beispielsweise künstlichem HPL, unterstützen. Diese jüngste Innovation von PL BioScience wird aus künstlichen Blutplättchen mittels eines proprietären Verfahrens hergestellt und kann zu einer nahezu unbegrenzten Quelle für hochwertiges Zellkulturmedium weiterentwickelt werden. Weitere Produkte befinden sich in fortgeschrittener Entwicklung, darunter spezialisierte Nährmedien, die auf spezifische Anforderungen bei der Produktion unterschiedlicher Zellarten, beispielsweise CAR-T-Zellen, zugeschnitten sind.

Die Eröffnung des neuen Hauptsitzes ist ein wichtiger Meilenstein in der langfristigen Strategie von PL BioScience, seinen Kunden hochwertige Zellkulturmedien zu liefern und der weltweit steigenden Nachfrage nach diesen Produkten gerecht zu werden. Der Umzug an den neuen Standort, bei dem die Unternehmensbereiche unter einer gemeinsamen Vision zusammengeführt werden, ist für September 2025 geplant.



Über humanes Plättchenlysat:

Humanes Plättchenlysat (HPL) ist ein innovatives Nährmedium für die Zellkultur, das aus menschlichem Blut gewonnen wird. Es unterstützt das Wachstum und die Expansion von Zellen in der Forschung und klinischen Entwicklung, insbesondere bei Anwendungen in der Zelltherapie, Stammzellproduktion und regenerativen Medizin. Natürliches HPL wird aus gespendeten menschlichen Blutplättchen hergestellt, die nicht mehr für Transfusionen geeignet sind und andernfalls entsorgt werden würden – was es zu einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Alternative zu herkömmlichen Zellkulturzusätzen macht. Eine neuartige, vollständig künstliche Alternative auf Basis von im Labor gezüchteten Blutplättchen wurde von PL BioScience mit firmeneigener Technologie entwickelt, um die zukünftige Versorgung sicherzustellen.

HPL liefert für die Zellkultur wichtige Wachstumsfaktoren und Nährstoffe, die eine gesunde, robuste Zellvermehrung fördern. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten wie fetalem Kälberserum (FKS), das von ungeborenen Kälbern gewonnen wird, liefert HPL konsistentere Ergebnisse beim Zellwachstum, ist frei von tierischen Krankheitserregern und entspricht der steigenden Nachfrage nach tierfreien und ethisch verantwortungsvollen Laborpraktiken.

ELAREM™, die Produktreihe der xenofreien HPL-Nährmedien von PL BioScience, kann von der Forschung im Frühstadium bis zur Herstellung zellbasierter Therapien unter GMP-Bedingungen (Good Manufacturing Practice) für die Behandlung von Patienten eingesetzt werden.



Über PL BioScience:

Die PL BioScience GmbH, ein Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Aachen, ist auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) spezialisiert. Das Unternehmen hat eine proprietäre Technologie entwickelt, um HPL vollständig künstlich herzustellen und in Zukunft eine vollständig im Labor erzeugte, skalierbare Versorgung mit HPL zu ermöglichen.

PL BioScience bietet derzeit ein Komplettportfolio von natürlichen HPL-Produkten aus Spenderblut an, die an verschiedene Anwendungsfälle angepasst sind. Von der akademischen und präklinischen Forschung bis hin zu Zelltherapien und der biopharmazeutischen Produktion ermöglicht ELAREM™ einen nahtlosen Transfer von Durchbrüchen in der regenerativen Medizin – vom Labor bis hin zu behandlungsbedürftigen Patienten. Mit ELAREM™ Ultimate-FD PLUS stellt PL BioScience das einzige weltweit patentierte, gamma-bestrahlte HPL-Produkt her.

Weitere Informationen zu PL BioScience und den ELAREM™-Produkten finden Sie unter: www.pl-bioscience.com



Kontakt:

Dr. Hatim Hemeda, Geschäftsführer

PL BioScience GmbH

+49(0)24195719-100

info@pl-bioscience.com

Medienkontakt:

MC Services AG

Raimund Gabriel, Dr. Regina Lutz

+49 (0)89 210 228 0

US: Catherine Featherston

+1-203-444-4393

E-Mail: plbioscience@mc-services.eu

