Ölpreise kaum verändert nach Preissprung

SINGAPUR/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach ihren jüngst kräftigen Anstiegen zunächst ein wenig gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 73,11 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg hingegen geringfügig um fünf Cent auf 70,05 Dollar.

Zuvor hatten neue Zollentscheidungen der US-Regierung die Ölpreise nach oben getrieben. Der Preis für Brent-Öl hatte sich in den vergangenen beiden Tagen um etwa drei Dollar pro Barrel verteuert. Zeitweise wurde der höchste Stand seit etwa sechs Wochen erreicht. US-Präsident Donald Trump will Indien auch wegen Handelsbeziehungen mit Russland mindestens 25 Prozent Zölle aufbrummen, weil das Land einen Großteil seiner Militärausrüstung von Russland kaufe. Indien zählt gemeinsam mit China zu den größten Abnehmern von russischem Öl.

Vor diesem Hintergrund konnte ein unerwartet deutlicher Rückgang der Ölreserven in den USA die Notierungen nicht belasten. Wie aus Daten vom Mittwoch hervorgeht, waren amerikanische Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 7,7 Millionen auf 426,7 Millionen Barrel gestiegen, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten./jkr/jsl/mis