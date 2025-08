Dusit International unterzeichnet Vereinbarung über strategische Partnerschaft für Hotelentwicklung in Frankreich

EQS Newswire / 01.08.2025 / 16:00 CET/CEST



BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire – 1. August 2025 - Dusit International, eines der führenden Unternehmen für Hotel- und Immobilienentwicklung in Thailand, hat eine Vereinbarung über strategische Partnerschaft mit der französischen Immobilieninvestment-gesellschaft, SYDEL abgeschlossen. Zweck dieser Vereinbarung ist die Gründung von Dusit France – einem Joint Venture, das gegründet wurde, um die thailändisch geprägte, liebenswürdige Gastfreundschaft von Dusit erstmalig nach Frankreich zu bringen.





Formelle Gründung von Dusit France durch Dusit International und SYDEL bei der in Paris durchgeführten Unterzeichnungszeremonie. Auf dem Bild (von links): Donatien Carratier, Leiter von Dusit France; Jordan Elbaz, Gesellschafter von SYDEL; Gilles Cretallaz, Chief Operating Officer von Dusit International und David Elgrably, Gesellschafter von SYDEL.

Unter Nutzung des operativen Know-hows und der Kenntnis von SYDEL über den französischen Markt wird sich das Joint Venture darauf konzentrieren, Geschäftschancen für Dusit Hotels and Resorts zu entdecken, deren aus neun Marken bestehendes Portfolio das gesamte Unterbringungsspektrum abdeckt – von erschwinglichen Lifestyle-Hotels bis hin zu Full-Service-Luxusresorts.Zu den Marken, die für den französischen Markt in Frage kommen, gehören(Bespoke Luxury),(Wellness Luxury),(Character Luxury),(Upper Upscale),(Lifestyle Upscale),(Upper Midscale),(Lifestyle Midscale) sowie(Lifestyle Long Stay).Dusit und SYDEL werden gemeinsam strategische Standorte festlegen sowie die Eigentümer von Anlagen mit Repositionierungsprojekten unterstützen und innovative Hotelkonzepte einführen, die sich auf unvergessliche Gästeerlebnisse konzentrieren, das Wohlbefinden steigern und langfristige nachhaltige Werte schaffen.Die Partnerschaft wurde bei der am 10. Juli 2025 in Paris abgehaltenen exklusiven Unterzeichnungszeremonie besiegelt. Bei dieser Veranstaltung legte, die Vision fürdar und skizzierte die Wachstumsziele der Gruppe in der Region.„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit SYDEL, um nach Möglichkeiten zu suchen, die Präsenz von Dusit auszubauen und unsere einzigartige Marke mit der thailändisch geprägten, liebenswürdigen Gastfreundschaft von Dusit nach Frankreich zu bringen – einem der weltweit wichtigsten Reiseziele," erklärte Cretallaz. „Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie dar. Wir sind zuversichtlich, dass unsere einzigartige Kombination aus kultureller Authentizität, Innovation und freundlichem Service auf starkes Interesse sowohl der Urlauber als auch der Bauunternehmen stoßen wird."Das Portfolio von Dusit umfasst derzeit 294 Objekte in 18 Ländern, davon 55 im Bereich Dusit Hotels and Resorts sowie 239 Luxusvillen der Marke Elite Havens. In Europa betreibt das Unternehmen das Hotel der absoluten Luxusklasse Dusit Suites Athens in Griechenland, das sich am pulsierenden Küstenbezirk von Glyfada an der Athener Riviera befindet.Hashtag: #dusitinternational

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: Dusit International