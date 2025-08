Neuauflage von Nintendos Switch-Konsole schon sechs Millionen mal verkauft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Der japanische Videospielekonzern Nintendo verzeichnet für seine neue Konsole in den ersten Wochen seit dem Verkaufsstart eine hohe Nachfrage.

Seitdem die Neuauflage der erfolgreichen Switch-Konsole Anfang Juni auf den Markt kam, seien mehr als sechs Millionen Geräte verkauft worden, teilte Nintendo am Freitag mit. Das sind bereits 40 Prozent der 15 Millionen Switch-2-Geräte, die der Konzern aus Kyoto im gesamten Geschäftsjahr verkaufen will, das bis Ende März 2026 läuft. An dem Absatzziel hielt der Konzern fest.

Die neue Switch-Konsole kam mitten im Handelsstreit mit den USA auf den Markt. Die US-Zollmaßnahmen und andere Veränderungen im Marktumfeld hätten jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf die Gewinnprognose, teilte Nintendo weiter mit.

Die Switch 2 wurde am 5. Juni zusammen mit Titeln wie "Mario Kart World" und einer neuen Version von "The Legend of Zelda" eingeführt. Insgesamt verkaufte Nintendo im Quartal 8,67 Millionen Software-Einheiten für die neue Konsole. Das am 17. Juli veröffentlichte Spiel "Donkey Kong Bananza" wurde hoch gelobt.

Der operative Gewinn des Konzerns stieg im ersten Geschäftsquartal von April bis Juni um vier Prozent auf 56,9 Milliarden Yen (rund 334 Millionen Euro) und übertraf damit die Schätzungen von Analysten.

