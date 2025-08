Verbio - Trendwende nimmt Gestalt an

„Licht am Ende des Tunnels“ titelten wir Anfang Juli bezüglich der Verbio-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 3. Juli). Die Überschrift ist auch heute noch absolut zutreffend. Nach einer langen Durststrecke von November 2022 bis zum Frühjahr 2025, in deren Verlauf sich der Titel gezehntelt hat, durchschritt das Papier in den letzten Monaten eine Stabilisierung auf Basis der Haltezone bei rund 7,50 EUR. Für einen möglichen Gezeitenwandel spricht auch der Bruch des entsprechenden, gut zweieinhalb Jahre alten Abwärtstrends (akt. bei 10,29 EUR; siehe Chart). Bestätigt wird die beschriebene Besserung von nicht minder bemerkenswerten Indikatorsignalen. So hat der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert, während im Verlauf des RSI ebenfalls ein Abwärtstrendbruch zu Buche steht. Für ein besonderes Ausrufezeichen in Sachen „Trendwende“ sorgen diverse noch höhere Zeitebenen. Hervorheben möchten wir dabei das „Hammer“-Umkehrmuster auf Halbjahresbasis. Während ein Spurt über die horizontalen Barrieren bei 13,36/13,92 EUR der diskutierten Trendwende weiteren Nachdruck verleihen würde, bietet sich der o. g. ehemalige Abwärtstrend als Stop-Loss auf der Unterseite an.

Verbio (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Verbio

Quelle: LSEG, tradesignal²

