Zugverkehr zwischen Hamburg und Berlin eingestellt

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg ist am Abend wegen einer umfassenden Sanierung für die nächsten neun Monate eingestellt worden. Noch bis kurz vor 21.00 Uhr sollten die letzten Fern- und Regionalzüge auf der Strecke unterwegs sein.

Ein Bahnsprecher sagte am Abend, der letzte Zug (RB 14) sei in Berlin-Spandau angekommen. Alles sei jetzt vom Gleis, jetzt könnten die Bauarbeiten planmäßig beginnen. Den offiziellen Startschuss für das Modernisierungsprojekt auf dem vielbefahrenen Korridor hatte bereits am Nachmittag der Chef der Bahn-Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo, Philipp Nagl, gegeben.

In den kommenden neun Monaten sollen unter anderem 165 Kilometer Gleise und fast 250 Weichen erneuert werden. 28 Bahnhöfe entlang des 278 Kilometer langen Korridors werden laut Bahn modernisiert. Sechs Stellwerke sollen neu errichtet und weitere 19 erneuert werden.

Die ICE- und IC-Züge werden in dieser Zeit über Stendal und Uelzen umgeleitet. Sie fahren nur noch einmal pro Stunde statt wie bisher alle 30 Minuten und brauchen im Schnitt rund 45 Minuten länger. Der Regionalverkehr fällt auf vielen Verbindungen vollständig aus. Stattdessen fahren Ersatzbusse. Auch sie fahren seltener und brauchen länger./maa/DP/he