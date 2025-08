ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für ING auf 22 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING nach Zahlen für das zweite Quartal von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Ertragswachstum unterstütze das Nettozinseinkommen der Bank, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu komme die Kostenkontrolle der Niederländer./rob/mis/la

