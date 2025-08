US-Zölle: Bei Stabilus gehen Umsatz und Ergebnisse deutlich zurück

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Stabilus wird nach einem schwächeren dritten Quartal vorsichtiger für das Gesamtjahr. Die Erlöse schrumpften in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 316 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um gut 23 Prozent auf 33,1 Millionen Euro zurück. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September 2025 geht das Unternehmen nun von dem unteren Ende der jeweiligen Ziele aus. So peilt Stabilus für den Umsatz nun etwa 1,3 Milliarden Euro an. Zuvor waren bis zu 1,45 Milliarden Euro im Plan. Davon sollen nun 11 Prozent als operatives Ergebnis hängen bleiben, nach zuvor bis zu 13 Prozent.

"Auch wenn wir uns bei Stabilus mittel- und langfristig gut aufgestellt sehen, können wir uns der aktuell herausfordernden allgemeinen Marktlage nicht entziehen", sagte Unternehmenschef Michael Büchsner. Die direkten Effekte der Zölle dürften in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Die indirekten Auswirkungen dürften jedoch erheblich sein. Die allgemeine Unsicherheit führe dazu, dass sich Industriekunden mit Investitionen zurückhielten. Dies gelte insbesondere für das Autogeschäft in der Region Amerika.

Unter dem Strich blieb im Quartal ein Gewinn von 10,1 Millionen Euro nach 24,3 Millionen Euro im Vorjahr./mne/men