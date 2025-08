Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung setzt sich fort - Viele Unternehmenszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag im frühen Handel an die zum Wochenbeginn eingesetzte Erholung angeknüpft. An der Wall Street legten die Notierungen am Vorabend im späten Handel noch etwas stärker zu und lieferten damit positive Vorgaben. Geprägt wird der Börsentag von zahlreichen Unternehmensberichten zum abgelaufenen Quartal.

Der Leitindex Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,7 Prozent auf 23.928 Punkte, nachdem er tags zuvor 1,4 Prozent gewonnen hatte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Dienstagmorgen um 1,0 Prozent auf 30.856 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,5 Prozent./edh/zb