EQS-News: Kooperation zwischen Volksbanken im Landkreis Cloppenburg und PNE AG trägt erste Früchte: 86,4 MW-Windpark-Kooperationsprojekt in Niedersachsen erhält Genehmigung nach BImSchG

Kooperation zwischen Volksbanken im Landkreis Cloppenburg und PNE AG trägt erste Früchte: 86,4 MW-Windpark-Kooperationsprojekt in Niedersachsen erhält Genehmigung nach BImSchG



Corporate News

Kooperation zwischen Volksbanken im Landkreis Cloppenburg und PNE AG trägt erste Früchte: 86,4 MW-Windpark-Kooperationsprojekt in Niedersachsen erhält Genehmigung nach BImSchG

Projekt kombiniert Bürgerwindparkmodell mit institutioneller Beteiligung und stärkt regionale Wertschöpfung

Windpark kann nach Inbetriebnahme jährlich rund 52.000 Drei-Personen-Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen

Cuxhaven, 5. August 2025 – Für ein Windenergieprojekt im niedersächsischen Löningen (Landkreis Cloppenburg) wurde die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) erteilt. Das Projekt wird als Kooperationsvorhaben zwischen der PNE-Gruppe und einer Projektierungsgesellschaft der ortsansässigen Volksbank umgesetzt.

Der geplante Windpark umfasst insgesamt zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 86,4 MW. Nach Inbetriebnahme kann der Windpark rechnerisch rund 52.000 Drei-Personen-Haushalte pro Jahr mit klimafreundlichem Strom versorgen.

Hervorzuheben ist insbesondere die breit aufgestellte Eigentümerstruktur: Nach der Inbetriebnahme sollen die Besitzrechte an den zwölf Anlagen auf drei Gruppen verteilt werden. Neben den Grundeigentümerinnen und -eigentümern sowie der PNE-Gruppe profitieren dabei auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Löningen. Im Rahmen eines Bürgerwindparks erhalten sie die Möglichkeit, sich finanziell am Betrieb der Anlagen zu beteiligen. Das Projekt steht somit exemplarisch für eine dezentrale, partnerschaftliche Energiewende und stärkt gezielt die regionale Wertschöpfung.

„Der Erhalt der Genehmigung für den Windpark ‚Überhäsiges Viertel‘ ist ein bedeutender Meilenstein für das Projekt und unterstreicht unsere enge Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern sowie weiteren regionalen Partnern“, sagt Roland Stanze, Chief Operating Officer (COO) der PNE AG. „Dieses Projekt zeigt erneut, wie wichtig uns der Dialog auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort ist. Nur durch eine solche Partnerschaft lassen sich nachhaltige Vorhaben erfolgreich und im Einklang mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen umsetzen.“

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

