Infineon erhöht Margen-Prognose

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Infineon wird für das laufende Geschäftsjahr wieder optimistischer. So soll die Segmentergebnis-Marge 2024/25 im hohen Zehn-Prozentbereich liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Neubiberg bei München mit. Zuletzt hatte Infineon einen mittleren Zehner-Prozentbereich in Aussicht gestellt. Erst im Mai hatte der Dax-Konzern seine Prognose wegen des schwachen US-Dollars sowie der US-Zölle gesenkt. Der Umsatz soll mit etwa 14,6 Milliarden Euro leicht sinken.

Im dritten Quartal (per Ende Juni) stieg der Umsatz um drei Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf 3,7 Milliarden Euro. Der schwächere US-Dollar bremste dabei das Wachstum. Der Abbau der Lagerbestände bei den Kunden sei inzwischen "weit fortgeschritten", erklärte Konzernchef Jochen Hanebeck. Gut lief es weiterhin im Geschäft mit Servern und Rechenzentren. Das wichtige Automotive-Geschäft konnte die Umsätze leicht steigern.

Die Segmentergebnis-Marge, die die operative Profitabilität misst, verbesserte sich von 16,7 auf 18 Prozent und fiel besser aus als erwartet. Im fortgeführten Geschäft verdiente Infineon mit 292 Millionen Euro 27 Prozent mehr./nas/mis