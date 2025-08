US-Anleihen: Kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 112,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,20 Prozent.

Die deutlichen Kursgewinne nach dem sehr schwachen Arbeitsmarktbericht am Freitag verteidigten die Anleihen weiter. Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten blieben erneut hinter den Erwartungen zurück. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Juli unerwartet abgeschwächt. Besonders der Unterindikator für die Beschäftigung sank. "Nur knapp steht das Stimmungsbarometer der Serviceunternehmen nun noch oberhalb der Wachstumsgrenze und die konjunkturellen Sorgenfalten werden somit größer", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. "Im Hinblick auf die Politik der US-Notenbank Fed werden die ohnehin schon ausgeprägten Erwartungen einer Lockerung im September und im weiteren Jahresverlauf wohl nochmals verstärkt."

Zudem tut US-Präsident Donald Trump alles dafür, damit die Fed künftig eine lockere Geldpolitik fährt. US-Finanzminister Scott Bessent will laut ihm zwar nicht Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell werden. Trump hatte zuvor immer wieder klar gemacht, dass er sich für einen Kandidaten entscheiden wird, der sich für niedrige Zinsen einsetzt. Am Freitag hatte Vorstandsmitglied Adriana Kugler ihren Rücktritt angekündigt. Dies gibt Trump die Möglichkeit, das Direktorium mit einem ihm genehmen Kandidaten zu besetzten. Eine grundsätzlich lockere Geldpolitik stützt tendenziell die Kurse und belastet die Renditen./jsl/he