EQS-News: Klöckner & Co setzt solide Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 trotz volatilen Marktumfelds fort

Klöckner & Co setzt solide Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 trotz volatilen Marktumfelds fort



06.08.2025

Positives Konzernergebnis im zweiten Quartal 2025 in Höhe von 2 Mio. € nach negativem Ergebnis im Vorjahresquartal (Q2 2024: -23 Mio. €)

Absatz im zweiten Quartal 2025 mit 1,2 Mio. Tonnen auf dem Niveau des Vorjahresquartals

Umsatz im zweiten Quartal 2025 mit 1,6 Mrd. € preisbedingt deutlich unter dem Wert des Vorjahreszeitraums

Operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten mit 65 Mio. € im zweiten Quartal 2025 deutlich über dem Vorjahresniveau (Q2 2024: 42 Mio. €)

Positiver Cashflow aus operativer Tätigkeit im zweiten Quartal von 75 Mio. € (Q2 2024: 61 Mio. €)

Kapazität für Elektroband erhöht, um die stark steigende Nachfrage in Nordamerika bedienen zu können

Erfolgreiche Integration von Ambo Stahl sowie Akquisition von Simfloc erschließen neue Wachstumspotenziale in Europa

EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 40 Mio. € bis 80 Mio. € für das dritte Quartal und von 170 Mio. € bis 240 Mio. € für das Gesamtjahr 2025 erwartet



Düsseldorf, 06.August2025– Klöckner & Co hat seine solide Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 trotz eines anhaltend herausfordernden makroökonomischen Umfelds fortgesetzt. Das Konzernergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gesteigert werden und hat im zweiten Quartal 2025 2 Mio. € (Q2 2024: -23 Mio. €) betragen. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,02 € (Q2 2024: -0,23 €).

Der Absatz lag mit 1,2 Mio. Tonnen auf dem Niveau des Vorjahresquartals (Q2 2024: 1,2 Mio. Tonnen). In Nordamerika konnte das Unternehmen seinen Absatz entgegen der allgemeinen Marktentwicklung auf ein Rekordniveau steigern, während die schwache Nachfrage in Europa zu einem Rückgang des Absatzes in dieser Region führte. Der Umsatz sank im zweiten Quartal 2025 preisbedingt deutlich auf 1,6 Mrd. € (Q2 2024: 1,8 Mrd. €).

Trotz eines im Jahresvergleich niedrigeren durchschnittlichen Preisniveaus konnte Klöckner & Co im zweiten Quartal 2025 ein operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten in Höhe von 65 Mio. € (Q2 2024: 42 Mio. €) erzielen. Das operative Ergebnis erreichte somit einen Wert deutlich über dem Niveau des Vorjahresquartals.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im zweiten Quartal 2025 bei 75 Mio. €, nachdem im Vorjahresquartal ein Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 61 Mio. € erzielt wurde. Aufgrund von Netto-Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 31 Mio. € (Q2 2024: 21 Mio. €) hat der Free Cashflow im zweiten Quartal 2025 44 Mio. € (Q2 2024: 41 Mio. €) betragen.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: „Im zweiten Quartal haben wir unseren strategischen Kurs konsequent fortgesetzt. Mit unserer Kapazitätserweiterung für Elektroband sowie gezielten Übernahmen erschließen wir neue Potenziale und stärken unsere Position als führender Metallverarbeiter. Damit schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges, profitables Wachstum und treiben die Transformation von Klöckner & Co in unseren Kernmärkten Nordamerika und Europa weiter voran.“



Unternehmensstrategie weiter konsequent umgesetzt

Klöckner & Co hat weiter in den Ausbau seiner Kapazitäten für Elektroband investiert, um der stark wachsenden Nachfrage in Nordamerika gerecht zu werden. Ziel ist es, von dem bestehenden Nachfrageüberhang in den Bereichen Stromnetzinfrastruktur, erneuerbare Energien und Rechenzentren zu profitieren. In diesem Zusammenhang wurde ein hochmodernes Fertigungs- und Servicezentrum errichtet, das die Verarbeitung von kornorientiertem Elektroband (CRGO), das Spalten sowie die Herstellung von Transformatorenkernen deutlich erweitert. Die volle Betriebsbereitschaft der neuen Anlage wird voraussichtlich im Laufe des dritten Quartals 2025 erreicht werden.

Mit der im Juni erfolgten Integration von Ambo Stahl, einem auf verschleißfeste und hochfeste Spezialstähle, Sicherheits- und Panzerstahl spezialisierten Unternehmen aus Köln, hat Klöckner & Co zudem sein Produkt- und Serviceportfolio erweitert und neue Wachstumspotenziale im Sicherheits- und Verteidigungssektor erschlossen. Darüber hinaus hat Klöckner & Co das auf die Montage von Gebäudetechnik spezialisierte Unternehmen Simfloc in der Schweiz übernommen. Durch diesen Schritt wird die Schweizer Tochtergesellschaft Debrunner Koenig Gruppe zum ersten Gesamtanbieter von Gebäudeinstallationen in der Schweiz und erschließt damit neue Märkte.



Ausblick

Trotz des weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfelds mit erhöhten Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung erwartet Klöckner & Co im dritten Quartal 2025 einen deutlichen Absatz- und Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal. Diese Entwicklung wird durch die weiterhin robuste Nachfrage im Segment Kloeckner Metals Americas getrieben. Zusätzlich begünstigt durch ein gestiegenes Preisniveau in Nordamerika, erwartet Klöckner & Co einen deutlich höheren Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten prognostiziert das Unternehmen eine Spanne von 40 Mio. € bis 80 Mio. € und somit ebenfalls einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Klöckner & Co nunmehr aufgrund der schwächer als initial erwarteten Entwicklung in Europa einen leichten Anstieg von Absatz und Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Die Erwartung für das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten wird auf eine Prognosespanne von 170 Mio. € bis 240 Mio. € konkretisiert, was weiterhin einem deutlichen Anstieg im Jahresvergleich entspricht. Klöckner & Co rechnet darüber hinaus weiterhin mit einem deutlich positiven Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit für das Gesamtjahr, der nunmehr auf dem Niveau des Vorjahres erwartet wird.

Über Klöckner&Co:

Klöckner & Co ist heute einer der weltweit größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 120 Lager- und Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,6 Mrd. €. Mit einer konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, der führende Metallverarbeiter und das führende Service-Center-Unternehmen in Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO2-reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen®.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

