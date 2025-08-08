EQS-News: Knaus Tabbert verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine positive Cashflow-Entwicklung und weitere Fortschritte in der strategischen Neuausrichtung

EQS-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Prognose

Knaus Tabbert verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine positive Cashflow-Entwicklung und weitere Fortschritte in der strategischen Neuausrichtung



Knaus Tabbert beendet das erste Halbjahr 2025 mit bedeutenden Erfolgen bei der strategischen Neuausrichtung und beweist seine Stärke in einem dynamischen Marktumfeld. Die, im Rahmen der strategischen Neuausrichtung ergriffenen, Maßnahmen zeigen Wirkung. Ein wesentlicher Erfolg ist die Senkung der Fix- und Personalkosten, was zu einer erheblichen Verbesserung der finanziellen Effizienz geführt hat. Die Lagerbestände an Fahrzeugen wurden im bisherigen Jahresverlauf bereits deutlich reduziert und es bleibt weiterhin das erklärte Ziel, die Bestände kontinuierlich zu senken. Im Rahmen der Fokussierung auf Kernkompetenzen verschlankt Knaus Tabbert das Produktportfolio ab dem Modelljahr 2026.

Umsatz und Ergebnis

Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von EUR 571,7 Mio., was einem Rückgang von 18,3 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht, aber eine gesunde Basis für die Zukunft bildet. Das bereinigte EBITDA erreichte unter anderem aufgrund der verlängerten Produktionsunterbrechung und einer geringeren Gesamtleistung EUR 22,7 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 4,0%. Der Free Cashflow stieg, verglichen mit dem Vorjahr, um 116,2% erheblich auf rund EUR 70,1 Mio. Dies konnte maßgeblich durch effektive Kostensenkungen und die Reduzierung von eigenen Lagerbeständen sowie von Beständen der Händler erreicht werden. Durch gezielte Initiativen, darunter die Anpassung der Produktionspläne und die Reduktion der Personal- und Fixkosten, wurden signifikante finanzielle Einsparungen erreicht, die die Grundlage für ein gesundes zukünftiges Wachstum bilden.

Optimierung des Produktportfolios

Knaus Tabbert hat sein Produktportfolio umstrukturiert, um Produkte mit geringer Nachfrage zu eliminieren und die Komplexität zu reduzieren. Dies fördert einerseits eine stärkere Fokussierung auf Segmente mit hohem Kundenpotenzial und andererseits werden die Produktionsprozesse dadurch vereinfacht und effizienter gemacht. In Summe reduziert sich die Komplexität zum Modelljahr 2026 um rund 30%. Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung bewährter Produkte und der Einführung von innovativen Neuheiten, die gezielt die Wünsche der Kunden erfüllen.

Marktumfeld und Nachfrageentwicklung

Sowohl in Europa als auch in Deutschland profitiert die Branche von einer stabilen Endkundennachfrage. Die Gesamtzulassungen im ersten Halbjahr 2025 verzeichneten das drittbeste Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Reisemobil-Segment steigerte sich bei den Neuzulassungen in Deutschland in den ersten sechs Monaten um vier Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht die robuste Nachfrage in diesem Bereich und stellt eine solide Basis für das Potenzial der Knaus Tabbert AG in der Zukunft dar.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025

Vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklungen im aktuellen Geschäftsjahr bestätigt das Management von Knaus Tabbert im Grundsatz die, im Rahmen der Jahresberichterstattung, kommunizierte Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro (EUR 1.000 Mio.) und einer präzisierten voraussichtlichen bereinigten EBITDA-Marge von 5,0% bis 5,5%. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostenkontrolle unterstützen diese Ziele und stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Die stabile Endkundennachfrage, die positiven Resultate der ersten Jahreshälfte und die strategischen Anpassungen bilden eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung und den Erfolg der Knaus Tabbert AG in den kommenden Jahren.

