IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold erzielt bedeutende Fortschritte bei der metallurgischen Entwicklung des Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek

Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold erzielt bedeutende Fortschritte bei der metallurgischen Entwicklung des Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek

Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCPK:MWSNF) (Frankfurt:MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-200000m-drill-program-to-significantly-increase-the-resource-target/ -) freut sich, bedeutende metallurgische Fortschritte bei seinem Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt zu geben.

Die Testarbeiten der Phase 2 haben eine erfolgreiche selektive Flotationsverarbeitung gezeigt, bei der aus den oberen antimonreichen Zonen der Lagerstätte ein hochgradiges, arsenarmes Antimon-Gold-Konzentrat gewonnen wurde, begleitet von einer ausgezeichneten Ausbeute an native Gold.

Wichtige Punkte

1. Bedeutende Entwicklung: Selektive Flotationstechnologie

Identifizierung einer speziellen Sammlerchemie, die Antimonmineralien erfolgreich von arsenhaltigen Mineralien trennt und damit eine wichtige Anforderung erfüllt, während gleichzeitig eine hervorragende Goldausbeute erhalten bleibt.

2. Dreifacher Produktstrom

Gesamtgoldgewinnung von 92,3 % bis 95,6 % über drei Produktströme:

1. Schwerkraft-Goldkonzentrat (37,3 - 51,4 % zurückgewonnenes Gold).

2. Antimon-Gold-Konzentrat (28,8 - 36,5 % Goldausbeute): Antimongehalt 48,2-53,1 %, Goldgehalt bis zu 93,2 g/t und Arsengehalt 0,1 bis 0,2 % (deutlich unter dem Grenzwert von 0,6 %). Antimonausbeute 83,2 % bis 92,7 %.

3. Sulfidkonzentrat (15,5 - 18,0 % zurückgewonnenes Gold)

3. Risikominimierung für die weitere Erschließung

Insgesamt 144 Proben aus den Prospektionsgebieten Apollo und Rising Sun liefern geometallurgische Variationen, wobei die Verarbeitungsbedingungen durch Locked-Cycle-Tests, Pilotanlagenbewertungen und die Planung einer Verarbeitungsanlage, die für das erste Quartal 2027 vorgesehen ist, für eine Skalierung bereit sind.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: Diese bedeutende metallurgische Entwicklung reduziert das Risiko unseres Sunday Creek-Projekts erheblich und versetzt uns in die Lage, potenziell mehrere hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen. Die Kombination aus einer ausgezeichneten Gesamtgewinnung von Feingold und der Möglichkeit, hochwertige Antiminkonzentrate zu produzieren, bestätigt unsere Strategie und erhöht das wirtschaftliche Potenzial des Projekts. Der Zeitpunkt ist besonders günstig, da Antimon von der jüngsten US-Verordnung über gegenseitige Zölle ausgenommen ist und China weiterhin Exportbeschränkungen für dieses wichtige Metall aufrechterhält.

Craig Brown, Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und metallurgischer Berater von Southern Cross Gold, kommentierte: Dies ist ein bedeutender Fortschritt in unserem metallurgischen Verständnis. Wir haben gezeigt, dass wir Antiminkonzentrate mit niedrigem Arsengehalt produzieren können und dabei eine ausgezeichnete Goldausbeute über mehrere Produktströme hinweg aufrechterhalten. Die Selektivität, die wir gegenüber Arsen in der Antimonflotationsphase erreicht haben, wird wahrscheinlich die Abhängigkeit von Mischstrategien zur Herstellung akzeptabler Konzentrate verringern.

Phase 1 der Sichtungsversuche - Nachweis der Machbarkeit

Die metallurgische Reise in Sunday Creek begann mit ersten Sighter-Tests, die an zwei Bohrlöchern des Projekts durchgeführt wurden, über die am 11. Januar 2024 berichtet wurde. Diese Arbeiten zeigten, dass die Mineralisierung gut auf die standardmäßige Schwerkraftgewinnung und selektive Flotationsverarbeitung ansprach und eine hohe Ausbeute an Gold und Antimon zur Trennung hochwertiger Konzentrate ermöglichte.

Das erste Programm umfasste die Erstellung eines vorläufigen Fließschemas für Sunday Creek, das eine Schwerkraftabscheidung von Gold, gefolgt von einer Massen- oder sequenziellen Flotation von Gold und Sulfiden vorsieht. Dies führte zu hohen Ausbeuten sowohl von Gold als auch von Antimon in Produkten, die voraussichtlich leicht verkäuflich sein werden, und unterstrich gleichzeitig die nicht refraktäre Beschaffenheit des native Goldes in Sunday Creek mit einem hohen Anteil an nativem (freiem) Gold in beiden Testproben, nämlich 84,0 % in der Probe RS01 und 82,1 % in der Probe AP01.

Die ersten Ergebnisse waren sehr ermutigend: Die Gesamtgoldgewinnung lag bei drei verschiedenen Produkten zwischen 93,3 % und 97,6 %, wobei die Primärantimonausbeute in Antimonkonzentraten zwischen 89,5 % und 94,3 % lag. Die Proben zeigten außerdem eine hohe Zyanidlöslichkeit von Gold bei moderater Mahlgröße (74,8 % bis 68,4 %) und eine effektive Schwerkraftrückgewinnung von 18 % bis 33 % zu hochgradigen Konzentraten mit 185 bis 1.090 g/t Au.

Phase 2 der Erschließung - Die bedeutende Entwicklung

Aufbauend auf den ersten Sichtungsergebnissen startete das Entwicklungsteam ein Programm der Phase 2, das drei kritische Bereiche untersuchen sollte: 1) Optimierung der Schwerkraftgewinnung mit Aufwertung der Rohprodukte, 2) Verbesserung der Flotation unter Verwendung einer Reihe von chemischen Bedingungen und speziellen Sammelmitteln, um die Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimonflotationsphase zu verbessern und gleichzeitig eine hohe Gesamtgoldgewinnung aufrechtzuerhalten, und 3) Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate zur Bewertung der metallurgischen Reaktion des enthaltenen Goldes.

Der untersuchte Datensatz umfasste 66 mineralisierte Abschnitte aus dem Apollo-Prospekt und 74 aus dem Rising Sun-Prospekt und lieferte damit eine solide Grundlage für das Verständnis der metallurgischen Variabilität innerhalb der Lagerstätte. Aus ausgewählten Bohrkernabschnitten wurden zwei Massenproben entnommen, um eine vorläufige Bewertung der räumlichen und mineralogischen Zusammensetzung in den Hauptprojektgebieten zu ermöglichen.

Die Apollo-Kompositprobe (AP02) umfasste 46,0 kg Material mit einem Gehalt von 4,84 g/t Au, 1,33 % Sb und 0,17 % As. Die Rising Sun-Kompositprobe (RS02) umfasste insgesamt 49,0 kg mit Gehalten von 5,83 g/t Au, 0,73 % Sb und 0,33 % As. Ein Rising Sun Deep-Verbundprobe (RS03), die die tieferen, höhergradigen Zonen mit 32,5 kg Material mit einem Gehalt von 21,8 g/t Au, 0,24 % Sb und 0,25 % As repräsentiert, wurde für Tests mit der verbesserten Aufbereitungsstrategie und -bedingungen ausgewählt. Weitere Daten aus RS03 werden vorgelegt, sobald die Ergebnisse vorliegen.

Aktuelle bedeutende Erfolge

Im Mittelpunkt dieser Arbeiten steht die erfolgreiche Entwicklung selektiver Flotationsbedingungen unter Verwendung spezieller Sammler, die Stibnit (Antimonsulfid) effektiv von Arsenopyrit und Pyrit trennen und damit eine allgemeine Herausforderung für Antimon-Gold-Projekte weltweit angehen. Diese Arbeiten wurden im ALS Burnie Laboratory in Tasmanien durchgeführt. Jüngste Testarbeiten unter Verwendung einer selektiven Flotationsmethode erzielten positive Ergebnisse (Tabelle 1) durch eine einzige Vorflotations- und Nachreinigungsflotationsstufe. Die Ergebnisse zeigen eine Verbesserung sowohl der Ausbeute als auch der Selektivität im Vergleich zu ersten Tests.

Tabelle 1: Konzentratanalysen der Vor- und Nachreinigungsflotation (nach der Schwerkraftextraktion)

Parameter AP02-Probe RS02-Probe Einheiten

Goldgehalt 93,2 59,3 g/t

Antimon-Gehalt 53,1 48,2 %

Arsengehalt 0,14 0,16 %

Eisengehalt 3,71 3,42 %

Schwefelgehalt 25,2 22,1 %

Kalziumgehalt 0,53 1,37 %

Magnesiumgehalt 0,45 0,84 %

Der Goldgehalt des Konzentrats spiegelt das Zusammenspiel zwischen dem Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen Goldes im Einsatzmaterial, dem Verhältnis von Gold zu Antimon im Einsatzmaterial, dem zum metallischen Goldprodukt zurückgewonnenen Gold und der Flotationsrate von Gold in der ersten Flotationsstufe wider.

Die Umrechnung dieser Konzentratanalysen in repräsentative Mineralanteile (Tabelle 2) zeigt die durch den Prozess erzielte Reinheit:

Tabelle 2: Analyse der Mineralzusammensetzung

Mineralphase AP02-Probe (%) RS02-Probe (%)

Stibnit 74,2 67,3

Arsenopyrit 0,3 0,4

Pyrit 7,8 5,6

Nicht-Sulfid-Gangart 17,7 26,8

Leistungskennzahlen - Validierung des Erfolgs

Die Antimonausbeute im Konzentrat lag je nach Aufgabegestein zwischen 83,2 % und 92,7 %, während der Arsengehalt im Antimonkonzentrat zwischen 0,1 % und 0,2 % lag und damit deutlich unter dem von Antimonverhüttungsanlagen üblicherweise geforderten Grenzwert von 0,6 %.

Der Prozess liefert durchweg Antiminkonzentrate mit einem Gehalt von bis zu 53,1 % und Goldgehalten im Antiminkonzentrat von bis zu 93,2 g/t, während die Gesamtgoldgewinnung in den drei Produktströmen bei 91,8 % bis 95,6 % liegt.

Strategischer Verarbeitungsrahmen

Die Entwicklungsarbeiten haben eine ausgeklügelte Verarbeitungsstrategie für drei Produkte hervorgebracht, die durch komplementäre Extraktionsverfahren eine maximale Wertgewinnung ermöglicht (Tabelle 3).

· Der erste Produktstrom konzentriert sich auf metallisches Goldkonzentrat, wobei durch direkte Gewinnung von bis zu 51,4 % des zugeführten Goldes in hochgradigen Konzentraten mit minimalem Verarbeitungsaufwand erreicht wird.

· Die zweite und bedeutendste Entwicklung betrifft das Antimon-Gold-Konzentrat, bei dem hochgradige Konzentrate mit bis zu 53,1 % Sb und einem geringen Arsengehalt von unter 0,2 % As gewonnen werden. Diese Konzentrate sind potenziell sehr gut an Antimonhütten vermarktbar und könnten ein ausgezeichnetes Potenzial für die Auszahlung bieten.

· Der dritte Produktstrom fängt das verbleibende freie Gold und das mit Pyrit-Arsenopyrit verbundene Gold in einem marktfähigen und laugbaren Sulfidkonzentrat auf, wodurch eine hohe Gesamtgoldgewinnung über den gesamten Prozess hinweg gewährleistet ist.

Tabelle 3: Goldverteilung auf die Produkte

Produkt AP02 Au-Ausbeute RS02 Au-Ausbeute Produktqualität

Metallisches Gold 37,3 51,4 Direkte Rückgewinnung

Antimon-Gold-Konzentrat 36,5 28 59-93 g/t Au

Au-S-Konzentrat 18,0 15,5 7-23 g/t Au

Gesamtausbeute 91,8 95,6

Umfassende Testmethodik

Der Erfolg dieser Arbeiten ist auf ein umfassendes Testprogramm zurückzuführen, das diagnostische LeachWELL-Tests, die Optimierung der Schwerkraftgewinnung, zeitgesteuerte Flotation mit unterschiedlichen chemischen Bedingungen, eine zweistufige Grobflotation mit separaten Reinigungsstufen, Schwerkrafttests der Konzentrate und eine Cyanid-Löslichkeitsanalyse umfasste. Viertelkernproben wurden zerkleinert, homogenisiert und zur Analyse im ALS Burnie-Labor in , aufgeteilt. Parallel zur Schwerkraftrückgewinnung wurden diagnostische Cyanidlaugungen unter Verwendung der Knelson-Konzentratortechnologie mit Mozley-Panner-Upgrade und umfangreiche Flotationstests mit stufenweiser Zugabe von Reagenzien durchgeführt.

Künftiger Entwicklungsweg

Die Ergebnisse zeigen ein erhebliches Potenzial für weitere Optimierungen durch zusätzliche Reinigungsstufen zur Entfernung von nicht sulfidhaltigem Ganggestein, mehrstufige Reinigungsoptimierung, Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeute und Optimierung des Recyclingprozesses. Zukünftige Tests werden sich auf die Untersuchung des Einflusses der Mahlgröße auf die Ausbeute, die Ermittlung goldreicher/antimonärmerer Gehalte in tieferen Mineralisierungen und die Erstellung geometallurgischer Modelle für die gesamten Lagerstättenzonen konzentrieren.

Dieser Meilenstein bezieht sich auf Laboruntersuchungen und hat keine Auswirkungen auf die Aktivitäten vor Ort. Southern Cross Gold ist weiterhin bestrebt, im Laufe der Projektphase in enger Abstimmung mit der lokalen Bevölkerung zu arbeiten und Transparenz zu gewährleisten.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek liegt 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (Ha) mit genehmigten Explorationslizenzen. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.054,51 Ha, die den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets des Sunday Creek-Projekts und dessen Umgebung bilden.

Seit Ende 2020 wurden aus Sunday Creek insgesamt 181 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 88.400,67 m gemeldet. Fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m wurden zu geotechnischen Zwecken gebohrt. Weitere 14 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.990,95 m in Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. Außerhalb des Hauptbohrgebiets Sunday Creek wurden regional 14 Bohrlöcher über 2.383 m gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher über 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundsechzig (66) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und dreiundsiebzig (73) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m unter Anwendung eines Cutoff-Gehaltes von 2 m @ 1 g/t AuEq.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden hochgradigen Aderformationen ab. Diese wurden zunächst über eine Streichlänge von 1.500 m vom Christina- bis zum Apollo-Prospekt definiert, von denen etwa 620 m intensiver bebohrt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bislang wurden mindestens 77 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern gekennzeichnet sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken.

Geologisch befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Das regionale Muttergestein der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu einer sub-grünschieferigen Fazies metamorphisiert und zu einer Reihe von offenen, nordwestlich verlaufenden Falten gefaltet sind.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Projekt Sunday Creek sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos auf der Website von SXGC . verfügbarDiese Daten sowie ein Interview mit Michael Hudson, President und CEO, zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wurde kein oberer Goldgehalt-Cutoff angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Bei zukünftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit eines Cutoff-Gehalts für die Analyse bewertet werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Kritische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet hier keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 mit dem Titel hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorkommen. Antimon steht auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien steht an siebter Stelle der Antimonproduzenten, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die in der Nähe aller SXG-Projekte liegt. Antimon wird mit Blei und Zinn legiert, wodurch sich die Eigenschaften von Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien verbessern. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort förderbaren Werts von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, ab dem 15. September 2024 Exportbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte zu verhängen. Dies setzt die westlichen Verteidigungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf die Versorgung mit dem Metall aus und treibt die Preise in die Höhe, da China den Weltmarkt für dieses Metall dominiert. Dies ist positiv für SXGC, da wir wahrscheinlich eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt sind, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.

Antimon von der Verordnung über gegenseitige Zölle ausgenommen

Southern Cross Gold Consolidated weist darauf hin, dass Antimonerze und -konzentrate (HTSUS-Code 26171000) von der US-Verordnung über gegenseitige Zölle vom 2. April 2025 ausgenommen sind. Die Befreiung gilt für Antimonerze und -konzentrate sowie für unbearbeitetes Antimon, Antimonpulver, Antimonabfälle und -schrott sowie Antimonwaren (HTSUS-Codes 81101000, 81102000 und 81109000).

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX:SXGC) (ASX:SX2)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSX:SXGC , ASX:SX2) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 km nördlich von Melbourne (Australien) liegt. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 66 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus nur 88 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, deren Kontinuität von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m bestätigt wurde.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Durch die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positioniert sich das Unternehmen als potenzieller wichtiger westlicher Antimonlieferant. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft entwickelt werden kann, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig das strategische Versorgungspotenzial erhalten bleibt.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 92-96 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 60 km umfassenden Bohrprogramm, das bis zum dritten Quartal 2025 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, President und CEO sowie Managing Director von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Exploration Manager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die gemäß NI 43-101 qualifizierten Personen. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Analytische Proben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA-Qualitätssystemen arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen ( ). Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Überbereichsmethoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimongehalt, Leerproben innerhalb der interpretierten mineralisierten Gesteinsproben und Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue metallurgische Ergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Craig Brown, einem Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt wurden. Er ist metallurgischer Berater von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Er verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Arten der untersuchten Lagerstätten sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-Code) zu gelten. Craig Brown hat der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Angaben in diesem Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Zusammenhang zugestimmt.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einbezogen sind, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek aufweisen. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Mandalay Resources Ltd befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Ergebnisse) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 dieselben Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der Produktionskosten von Costerfield für 2024 unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne und einer Gesamtmetallausbeute für 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

AuEq = Au (g/t) + 2,36 x Sb (%)

Basierend auf den neuestesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC einen Wert von Au Eq = u (g /t ) + 2,39 × Sb (%) für angemessen, um die ersten Explorationsziele für die Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek festzulegen.

Erklärung einer kompetenten Person gemäß JORC

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue metallurgische Ergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Craig Brown, einem Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt wurden. Er ist metallurgischer Berater von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Er verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Arten der untersuchten Lagerstätten sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-Code) zu gelten. Craig Brown hat der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Angaben in diesem Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zugestimmt.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im Originaldokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt sind, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

- Ende -

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin - Kanada

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Unternehmenssekretär - Australien

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung: Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen und können daher von den tatsächlichen Ergebnissen und zukünftigen Ereignissen erheblich abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden (unter dem Code SX2) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Probenahmetechniken· Art und Qualität der Probenahme (z. B. geschnittene Kanäle, zufällige Splitter oder · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für > 90 % und Viertelkerne für

spezielle, für die untersuchten Mineralien geeignete Messinstrumente nach Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von in situ vorhandenem Grundgestein und

Industriestandard, wie z. B. Bohrloch-Gammasonden oder tragbare RFA-Geräte usw.). Felsblöcken, einschließlich Doppelproben), Grabenproben (Gesteinsbrocken,

Diese Beispiele sind nicht als Einschränkung der allgemeinen Bedeutung von Probenahme einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich

zu Doppelproben).

verstehen. · Die Standorte der Feldproben wurden mit Hilfe eines GPS-Geräts mit einer Genauigkeit

· Verweisen Sie auf Maßnahmen, die getroffen wurden, um die Repräsentativität der von in der Regel 5 Metern ermittelt. Die Bohrloch- und Grabenstandorte wurden mit

Proben und die angemessene Kalibrierung aller verwendeten Messgeräte oder -systeme Hilfe eines differentiellen GPS-Geräts auf <1 Meter genau

sicherzustellen. bestätigt.

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von · Die Probenentnahmestellen wurden außerdem durch Einzeichnen der Standorte in

Bedeutung hochauflösende Lidar-Karten

sind. verifiziert.

· In Fällen, in denen branchenübliche Arbeiten durchgeführt wurden, wäre dies relativ · Die Bohrkerne werden zum Schneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge

einfach (z. B. Reverse-Circulation-Bohrungen wurden durchgeführt, um 1 m Proben zu geschnitten, die von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore verwendet

entnehmen, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30 g Charge für die Feuerprobe wird.

herzustellen). In anderen Fällen sind möglicherweise weitere Erläuterungen · Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse an das Bendigo On Site

erforderlich, z. B. wenn grobkörniges Gold vorliegt, das mit Probenahmeschwierigkeiten Laboratory

verbunden ist. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungstypen (z. B. transportiert.

Unterwassernodulen) können die Offenlegung detaillierter Informationen erforderlich · Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem

machen. Rotationssplitter zerkleinert und eine 1-kg-Probe wird zur Pulverisierung (LM5) und

Analyse

abgetrennt.

· Die Goldanalyse wird von erfahrenen Mitarbeitern (die mit hochsulfidhaltigen und

stibnitreichen Proben vertraut sind) unter Verwendung von

Standard-Feuerprobenverfahren an einer Charge von 30 g durchgeführt.

Vor-Ort-Goldmethode gemäß Feuerprobencode

PE01S.

· Die Siebfeuerprobe wird verwendet, um die Korngrößenverteilung von Gold zu bestimmen,

wenn grobes Gold erkennbar

ist.

· ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe auf weitere 12

Elemente zu analysieren (Methode BM011), und Antimon oberhalb des Messbereichs wird

mit Flammen-AAS (Methode B050)

gemessen.

· Die Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, in 80-mesh-Beutel abgefüllt und an die ALS

Global Laboratories in Brisbane transportiert, wo sie mit der Methode ST44 (unter

Verwendung von Königswasser und ICP-MS) auf 50 g Proben auf extrem niedrige

Goldgehalte analysiert

wurden.

· Stichproben und Gesteinsproben werden in der Regel an On Site Laboratories zur

Standard-Feuerprobe und 12-Element-ICP-OES wie oben beschrieben

geschickt.

·

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Umkehrbohrung, Open-Hole-Hammer, Rotary-Air-Blast, Auger, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis

Bangka, Sonic usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei die Ausrichtungslinie vom Bohrführer/Assistenten an

Tiefe der Diamantschwänze, Frontprobenbohrer oder anderer Typ, ob der Kern der Basis des Bohrkerns markiert

ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode wird.

usw.). · Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern hat sich sowohl in den harten als auch in den

weichen Gesteinen des Projekts als am effektivsten

erwiesen.

Bohrprobenausbeute · Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und Splitterprobenausbeute und · Die Kernrückgewinnung wurde durch den Einsatz von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen und

Bewertung der eine sorgfältige Kontrolle des Wasserdrucks maximiert, um die Integrität des weichen

Ergebnisse. Gesteins zu erhalten und den Verlust von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Sicherstellung der verhindern. Die Rückgewinnung wird meterweise im Kernlager mit einem Maßband an

Repräsentativität der markierten Bohrkernen ermittelt und mit den Kernblöcken des Bohrers

Proben. verglichen.

· Besteht ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt und kann es · Die Diagramme, in denen der Gehalt gegen die Rückgewinnung und den RQD (siehe unten)

aufgrund eines bevorzugten Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material zu einer aufgetragen sind, zeigen keine Trends in Bezug auf den Verlust von Bohrkern oder

Verzerrung der Proben gekommen Feinanteilen.

sein?

Protokollierung · Ob Kern- und Chip-Proben geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert · Die geotechnische Protokollierung der Bohrkerne erfolgt auf Gestellen im Kernlager

wurden, dass sie eine angemessene Mineralressourcenschätzung, Bergbaustudien und des

metallurgische Studien Unternehmens.

unterstützen. · Die an der Bohranlage markierten Kernorientierungen werden auf Konsistenz überprüft,

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie und die Basis der Kernorientierungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder

(oder Costan-, Kanal- mehr Orientierungen innerhalb von 10 Grad

usw.). übereinstimmen.

· Gesamtlänge und prozentualer Anteil der relevanten protokollierten Abschnitte. · Die Kernrückgewinnung wird für jeden Meter gemessen.

· RQD-Messungen (kumulierte Menge der Kernsticks > 10 cm pro Meter) werden meterweise

durchgeführt.

· Jeder Bohrkernbehälter wird nach der vollständigen Markierung für die Probenahme und

den Schnitt fotografiert (nass und

trocken).

· Die ½-Kernschnittlinie wird etwa 10 Grad über der Ausrichtungslinie platziert, damit

die Ausrichtungslinie für zukünftige Arbeiten im Kernfach erhalten

bleibt.

· Die geologische Protokollierung der Bohrkerne umfasst die folgenden Parameter:

· Gesteinsarten, Lithologie

· Verwitterung

· Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Brüche unter

Verwendung von Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; bei nicht

orientierten Teilen des Kerns werden die Alpha-Winkel

gemessen)

· Aderung (Quarz, Karbonat, Stibnit)

· Wichtige Mineralien (mit der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Stibnit)

· 100 % der Bohrkerne werden für alle oben beschriebenen Komponenten in die

MX-Logging-Datenbank des Unternehmens

eingegeben.

· Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei die Beschreibung der

Lithologie und Alteration auf den sichtbaren Beobachtungen durch ausgebildete Geologen

basiert.

· Jede Schale mit Bohrkernen wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie

vollständig für die Probenahme und den Zuschnitt markiert

wurde.

· Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard für die

Verwendung in zukünftigen

Studien.

Unterprobenahmetech· Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob Viertel, Hälfte oder der gesamte · Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtung

niken und Kern entnommen der Bohrkerne wird

Probenvorbereitung wurde. beibehalten.

· Bei Nicht-Kernen: ob geriffelt, mit Röhrchen entnommen, rotierend geteilt usw. und ob · Bei der Entnahme von Proben-Duplikaten (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) wird

nass oder trocken ein Viertelkern

entnommen. verwendet.

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenaufbereitungstechnik. · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem immer die gleiche Seite

· Qualitätskontrollverfahren, die in allen Teilprobenentnahmestufen angewendet werden, des Bohrkerns (sofern orientiert) entnommen wird und an Stellen, an denen eine

um die Repräsentativität der Proben zu Orientierung nicht möglich ist, eine Schnittlinie auf den Kern gezogen wird. Diese

maximieren. Linien werden vom Feldtechniker

· Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme gezogen.

repräsentativ für das vor Ort entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise · Die Probengrößen werden für grobes Gold durch die Verwendung von Halbkernen

der Ergebnisse für Feldduplikate/Probenahme der zweiten maximiert, und die Verwendung von Viertelkernen und Halbkernspalten (Labor-Duplikate)

Hälfte. ermöglicht eine Abschätzung des

· Angemessenheit der Probengrößen im Verhältnis zur Korngröße des zu beprobenden Nugget-Effekts.

Materials. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % ¼-Kern-Duplikate,

zertifizierte Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate

und

Instrumentenwiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurden alle 20 Proben Duplikate entnommen, und das Labor fügte

regelmäßig niedrige Goldstandards in den Probenfluss

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Angemessenheit der verwendeten Untersuchungs- und Laborverfahren · Die von On Site verwendete Feuerprobenmethode für Gold ist ein weltweit anerkanntes

Untersuchungsdaten und ob die Technik als teilweise oder vollständig angesehen Verfahren, und Überprüfungen bei Überschreitung der Grenzwerte, einschließlich

und wird. gravimetrischer Nachbearbeitung und Siebfeuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung im

Labortests · Für geophysikalische Instrumente, Spektrometer, tragbare RFA-Geräte usw. sind die bei Labor von On Site ist die Anwesenheit von Feuerprobenpersonal, das Erfahrung im Umgang

der Analyse verwendeten Parameter anzugeben, darunter Hersteller und Modell des mit hohen Sulfidchargen (insbesondere solchen mit hohem Antimonitgehalt) hat - dies

Geräts, Messzeiten, verwendete Kalibrierungsfaktoren und deren Ableitung reduziert das Risiko ungenauer Berichterstattung bei komplexen Sulfid-Gold-Chargen

usw. erheblich.

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, · Wenn eine Siebfire-Assay-Methode verwendet wird, wird diese anstelle der

Duplikate, externe Laborprüfungen) und ob ein akzeptables Maß an Genauigkeit (d. h. ursprünglichen Feuerprobe gemeldet.

Unvoreingenommenheit) und Präzision festgelegt

wurde. · Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysetechnik zur Bestimmung von

Elementkonzentrationen. Der verwendete Aufschluss (Königswasser) eignet sich

hervorragend zur Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall in der Regel Stibnit, Pyrit

und Spuren von Arsenopyrit), andere silikatgebundene Elemente, insbesondere Vanadium

(V), können jedoch nur teilweise aufgelöst werden. Diese silikatgebundenen Elemente

sind für die Bestimmung der Gold-, Antimon-, Arsen- oder Schwefelmenge nicht von

Bedeutung.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um

sicherzustellen, dass geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden keine

pRFA-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsgrade

festgelegt

· ¼ Duplikate - der halbe Kern wird in Viertel geteilt und mit separaten Probennummern

versehen (üblicherweise in mineralisierten Kernen) - niedrige bis mittlere Goldgehalte

weisen eine starke Korrelation auf, die mit steigendem Goldgehalt über 40 g/t Au

abnimmt.

· Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten

Gesteinen eingefügt, um sicherzustellen, dass die Zerkleinerung und Aufschluss nicht

durch Goldverschmierungen an den Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwenkmühle

beeinträchtigt werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unter

der Nachweisgrenze und eine einzelne Probe bei 0,03 g/t

Au.

· Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden während des gesamten Projekts

verwendet, darunter Leerproben, Proben mit niedrigem (<1 g/t Au), mittlerem (bis zu

5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Import der

Daten in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie

innerhalb von 2 Standardabweichungen des erwarteten Werts

liegen.

· Laborsplits - On Site führt als Qualitätskontrolle Splits sowohl von

Grobzerkleinerungen als auch von Pulpeduplikatproben durch und meldet alle Daten.

Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt werden am häufigsten

wiederholt.

· Labor-CRMs - On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den Prozessablauf ein

und meldet alle

Daten.

· Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelmessungen der Lösungen (sowohl Au

aus der Feuerprobe als auch andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch

und meldet die

Ergebnisse.

· Die Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben

beschriebenen Probenahme- und Messverfahren während der Probenahme (Genauigkeit) und

der Laborphase (Genauigkeit und Präzision) der Analyse

bestimmt.

· Die Duplikate der Bodenprobenunternehmen und die laborzertifizierten

Referenzmaterialien liegen alle innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Überprüfung signifikanter Abschnitte durch unabhängiges oder alternatives · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstellen in Sunday Creek besucht und die im

Probenahme und Personal des Kernlager in Kilmore aufbewahrten Bohrkerne

Analyse Unternehmens. untersucht.

· Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. · Die visuelle Inspektion der Bohrschneidungen stimmt sowohl mit den geologischen

· Dokumentation der Primärdaten, Datenerfassungsverfahren, Datenüberprüfung, Protokolle Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten Untersuchungsdaten überein

zur Datenspeicherung (physisch und (z. B. stimmen Gold und Stibnit, die im Bohrkern sichtbar sind, mit den hohen Au- und

elektronisch). Sb-Ergebnissen in den Untersuchungen

· Erörtern Sie etwaige Anpassungen der Untersuchungsdaten. überein).

· Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die

Gold-, Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Abschnitte die erwarteten

Daten

liefern.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht einem hohen

Standard. Die primären Logging-Daten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern

eingegeben, und die Untersuchungsdaten werden nach ihrer Rückkehr aus dem Labor

elektronisch mit den Probennummern

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laborsplits und

-duplikate sowie Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Der Datenexport umfasst alle Primärdaten ab Bohrung SDDSC077B nach Rücksprache mit

SRK Consulting. Zuvor wurde der Goldgehalt aus den Primär-, Feld- und Laborduplikaten

gemittelt.

· Anpassungen der Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, es liegen jedoch keine vor

(und sind auch nicht

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Phase des Projekts nicht verfügbar.

Lage der · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Kragen- · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrkragen, Gräben und einigen Abbaustätten

Datenpunkte und Bohrlochvermessungen), Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die für · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Probenahmen und Bodenproben), überprüft anhand

die Mineralressourcenschätzung verwendet von

wurden. Lidar-Daten.

· Spezifikation des verwendeten Rastersystems. · Das durchgehend verwendete Rastersystem ist das geozentrische Datum Australiens 1994;

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die angegebenen

Azimute beziehen sich ebenfalls auf MGA55

(GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist dank einer Genauigkeit von unter 10 cm anhand von

Lidar-Daten

ausgezeichnet.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet -

-verteilung · Sind die Datenabstände und -verteilung ausreichend, um den Grad der geologischen dies wird durch die verbesserte Vorhersagbarkeit hochgradiger

Kontinuität und der Kontinuität der Gehalte zu bestimmen, der für die angewandten Gold-Antimon-Durchschneidungen

Verfahren zur Schätzung der Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die belegt.

Klassifizierungen erforderlich · Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Datenabstände und -verteilung für die

ist? Berichterstattung über Mineralressourcenschätzungen nicht ausreichend. Dies kann sich

· Wurde eine Probenzusammensetzung vorgenommen? jedoch ändern, wenn die Kenntnisse über die Gehaltskontrollen durch zukünftige

Bohrprogramme

zunehmen.

· Die Proben wurden in Tabelle 3 zu einer Zusammensetzung von 1 g/t AuEq über eine

Mächtigkeit von 2,0 m für niedrigere Gehalte und 5 g/t AuEq über eine Mächtigkeit von

1,0 m für höhere Gehalte zusammengesetzt. Alle Einzeluntersuchungsergebnisse über 0,1

g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne Zusammensetzung auf zwei Dezimalstellen genau

angegeben.

Ausrichtung der · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverfälschte Probenahme möglicher Strukturen · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa

Daten in Bezug ermöglicht und inwieweit dies unter Berücksichtigung der Lagerstättentyp bekannt 50-75 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

auf die ist.

geologische · Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrorientierung und der · Die Bohrungen sind in eine optimale Richtung ausgerichtet, wenn die Kombination aus

Struktur Ausrichtung wichtiger mineralisierter Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme der Ausrichtung des Muttergesteins und der offensichtlichen Aderkontrolle auf den

geführt hat, sollte dies bewertet und, falls wesentlich, angegeben Gold- und Antimongehalt berücksichtigt

werden. wird.

· Die steile Lage einiger Adern kann zu einer Zunahme der scheinbaren Mächtigkeit

einiger Abschnitte führen, jedoch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu

quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten geht keine Verzerrung der Probenahme hervor

(Bohrlöcher durchschneiden mineralisierte Strukturen in einem moderaten

Winkel).

Sicherheit der · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probenungssicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von Mitarbeitern des

Proben Unternehmens zum Kernlager in Kilmore gebracht. Die Proben werden im Kernlager in

Kilmore von Mitarbeitern des Unternehmens markiert und mit einer automatisierten

Diamantsäge geschnitten, in Beutel verpackt und dann auf gesicherte Paletten verladen

und von Mitarbeitern des Unternehmens nach Bendigo transportiert, wo sie an das Labor

übergeben werden. In keiner Phase des Prozesses oder in den Daten gibt es Hinweise auf

Probleme mit der

Probenungssicherheit.

Audits oder · Die Ergebnisse aller Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Duplikate wird von

Überprüfungen Geologen und dem Datengeologen des Unternehmens durchgeführt. Herr Michael Hudson von

SXG verfügt über die Orientierungs-, Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

-

Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Mineralienkonzessio· Art, Referenzname/-nummer, Standort und Eigentumsverhältnisse einschließlich · Das Sunday Creek Goldfeld, in dem sich das Clonbinane-Projekt befindet, ist durch die

n Vereinbarungen oder wesentlichen Punkten mit Dritten wie Joint Ventures, Retention Licence RL 6040 abgedeckt und von den Exploration Licences EL6163 und EL7232

und Partnerschaften, übergeordneten Lizenzgebühren, Ansprüchen der Ureinwohner, umgeben. Alle Lizenzen werden zu 100 % von Clonbinane Goldfield Pty Ltd gehalten,

Landnutzungsrechte historischen Stätten, Wildnisgebieten oder Nationalparks und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold

Status Umweltbedingungen. Ltd.

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Rechte sowie alle ·

bekannten Hindernisse für die Erlangung einer Betriebsgenehmigung für das

Gebiet.

Exploration durch · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. · Das wichtigste historische Vorkommen innerhalb des Sunday Creek-Projekts ist das

anderen Parteien Clonbinane-Vorkommen, eine hochgradige orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom Typ

Fosterville. Seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre wurde im

Projektgebiet in kleinem Umfang Bergbau betrieben. Die historische Produktion erfolgte

mit mehreren kleinen Schächten und Alluvialarbeiten in den

Clonbinane-Goldfeld-Lizenzen. Nennenswerte Fördermengen wurden im Gebiet Clonbinane

erzielt, wobei die Gesamtproduktion mit 41.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 33 g/t

Gold angegeben wurde (Leggo und Holdsworth,

2013).

· Die Arbeiten in und in der Nähe des Sunday Creek-Projektgebiets durch frühere

Explorationsunternehmen konzentrierten sich in der Regel auf die Suche nach großen,

flachen Lagerstätten. Beadell Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele

bohrte, und Southern Cross hat seine Arbeiten im Sunday Creek-Projektgebiet

fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenahmen rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.

Gesteinsprobenentnahme im Christina-Minenstollen. Widerstandsmessung über dem Golden

Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher um Christina, von denen zwei untersucht

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit

hohen Tonnagen. Die Lizenzen wurden aufgegeben, nachdem das Gebiet als

vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich befunden

wurde.

Flusssedimentproben rund um die Gebiete Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse

waren rund um Golden Dyke besser. 45 Haldenproben rund um die alten Abbaustätten von

Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Dykes und der Mineralisierung. Zwei

Costeans parallel zum Golden Dyke zur Ermittlung von Bodenanomalien. Costeans seitdem

von SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel, eine Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der

SXG-Liegenschaften zu

finden.

· ELs 1534, 1603 und 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ziel: flache, niedriggradige Goldvorkommen. Schürfgraben um das Golden Dyke-Vorkommen

und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den Costas von CRAs. 29

RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m in den Zielgebieten Apollo,

Rising Sun und Golden Dyke.

· ELs 4460 und 4987 - Beadell Resources Ltd

Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 gewährt. Beadell hat 30

RC-Bohrlöcher erfolgreich gebohrt, darunter zweite Diamant-Nachbohrungen in den

Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Lizenzen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und

zu einer Lizenz EL4987 zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd hat Auminco Goldfields im Juli 2014 übernommen. Die Konzession

EL4987 lief Ende 2015 aus. Während dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine

Aufrechterhaltungskonzession (RL6040) für eine Fläche von drei Quadratkilometern über

dem Sunday Creek Goldfeld. Die Konzession RL6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Gold Field Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen.

Mawson bohrte 30 Löcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Bohrlochinformation· Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der · Siehe Anhänge

en Explorationsergebnisse relevant sind, einschließlich einer tabellarischen Auflistung

der

folgenden

· Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher:

o Ost- und Nordabschnitt des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des

Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut der Bohrung

o Bohrlochlänge und Abschneidetiefe

o Länge der Bohrung.

· Wenn die Auslassung dieser Informationen damit begründet ist, dass sie nicht

wesentlich sind und das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigen, sollte die

kompetente Person klar erläutern, warum dies der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind · Siehe Weitere Informationen und Berechnung des Metalläquivalents im Haupttext der

Datenaggregation Gewichtungsdurchschnittsverfahren, maximale und/oder minimale Gehaltsabschneidungen Pressemitteilung.

(z. B. Abschneiden von hohen Gehalten) und Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich und

sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hohen Gehalten und längere

Abschnitte mit niedrigen Gehalten umfassen, sollte das für diese Aggregation

verwendete Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche Aggregationen

detailliert dargestellt

werden.

· Die für die Angabe von Metalläquivalentwerten verwendeten Annahmen sollten klar

angegeben

werden.

Beziehung · Diese Beziehungen sind besonders wichtig bei der Berichterstattung über · Siehe Angabe der wahren Mächtigkeiten im Text der Pressemitteilung.

zwischen Explorationsergebnisse.

Mineralisierung · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte

Breiten und deren Beschaffenheit angegeben

der Abschnitten werden.

· Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen angegeben, sollte ein

entsprechender Hinweis erfolgen (z. B.

Bohrlochlänge

· Länge, tatsächliche Mächtigkeit nicht bekannt).

Diagramme · Für alle gemeldeten bedeutenden Entdeckungen sollten geeignete Karten und Schnitte · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung

(mit Maßstäben) sowie Tabellen mit den Abschnitten beigefügt werden. Diese sollten dargestellt.

unter anderem eine Draufsicht auf die Bohrlochkragenpositionen und geeignete

Schnittansichten

enthalten.

Ausgewogene · Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht möglich · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Mitteilung tabellarisch aufgeführt.

Berichterstattung ist, sollte eine repräsentative Berichterstattung sowohl über niedrige als auch über Die Ergebnisse gelten als repräsentativ und sind nicht

hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung verzerrt.

über die Explorationsergebnisse zu · Kernverluste, sofern wesentlich, werden in den tabellarischen Bohrschnitten angegeben.

vermeiden.

Sonstige · Andere Explorationsdaten, sofern aussagekräftig und wesentlich, sollten angegeben · Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 gemeldet. Diese legten das allgemeine

wesentliche werden, darunter (aber nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen; Ergebnisse metallurgische Testverfahren für Proben aus den Sunday Creek-Lagerstätten fest und

Explorationsdaten geophysikalischer Untersuchungen; Ergebnisse geochemischer Untersuchungen; Großproben lieferten die Grundlage für die Zuversicht hinsichtlich der wirtschaftlichen Gewinnung

- Größe und Aufbereitungsmethode; Ergebnisse metallurgischer Tests; Schüttdichte, des enthaltenen Goldes und Antimons zu drei separaten

Grundwasser, geotechnische und gestechnische Eigenschaften; potenziell schädliche oder Produkten:

kontaminierende o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung

Substanzen. o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Tests wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet

und die metallurgischen Verfahren verfeinert. Ziel war es, Aspekte der

Antiminkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldgewinnung zu einem hochgradigen

metallischen Produkt zu maximieren und die Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimonflotationsphase

unter Beibehaltung einer hohen

Gesamtgoldgewinnung.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um die metallurgische Reaktion des

enthaltenen Goldes zu

bewerten.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde gezeigt, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und

Goldausbeute aufrechterhalten werden konnte, während Arsen und Eisensulfide in der

ersten Flotationsstufe zurückgehalten wurden. Das produzierte Antiminkonzentrat (~50 %

Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für den Markt für Schmelz

.

· Die Rückgewinnung von Antimon im Konzentrat variierte je nach Art des

Ausgangsmaterials und lag bei den aus den antimonreichen Zonen getesteten Proben

zwischen 83 % und 93

%.

· Durch Schwerkraftabscheidung wurde zusätzliches metallisches Gold aus dem

Flotationskonzentrat

zurückgewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden

verbundenen Einsatzgolds, dem Verhältnis von Gold zu Antimon im Einsatzmaterial, dem

zum metallischen Goldprodukt zurückgewonnenen Gold und der Flotationsrate von Gold in

der ersten Flotationsstufe

ab.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldgewinnung erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungstests in den Lagerstättenzonen

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Mehrstufige Reinigungsoptimierung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Bewertung größerer Proben in einer Pilotanlage

o Planungsstudien für die Prozessanlage mit Fertigstellung im ersten Quartal 2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests für laterale · Das Unternehmen hat angekündigt, von 2024 bis zum vierten Quartal 2025 60.000 m

Erweiterungen oder Tiefenerweiterungen oder groß angelegte bohren zu wollen. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer Explorationsphase,

Step-out-Bohrungen). um die Mineralisierung entlang des Streichs und in die Tiefe mit 9 Diamantbohrgeräten

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, vor Ort zu

einschließlich der wichtigsten geologischen Interpretationen und zukünftigen erweitern.

Bohrgebiete, sofern diese Informationen nicht wirtschaftlich sensibel · Siehe Diagramme in der Präsentation, die die aktuellen und zukünftigen Bohrpläne

sind. hervorheben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80616

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80616&tr=1

