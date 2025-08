Quartalsbilanz stützt Monte dei Paschi bei Mediobanca-Offerte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Mailand (Reuters) - Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) hat inmitten ihres Übernahmeversuchs für den größeren Rivalen Mediobanca einen überraschend hohen Quartalsgewinn erzielt.

Der Nettogewinn belief sich in den drei Monaten bis Ende Juni auf 479 Millionen Euro, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 349 Millionen Euro gerechnet. Die Erträge kletterten im Vergleich zum Vorquartal um vier Prozent auf 1,05 Milliarden Euro und übertrafen ebenfalls die Erwartungen. Zudem stärkte die Bank ihre Kapitaldecke deutlich. Die harte Kernkapitalquote lag bei 19,6 Prozent und zählt damit zu den höchsten der Branche, was dem Institut Spielraum für eine Nachbesserung bei seinem Angebot für Mediobanca gibt.

Das Übernahmeangebot läuft noch bis zum 8. September. Es ist Teil eines regelrechten Gezerres um die Konsolidierung der italienischen Bankenlandschaft: Um sich gegen die Avancen zu wehren, versucht Mediobanca, die Privatbank Banca Generali zu kaufen. Über dieses Vorhaben sollen die Aktionäre am 21. August abstimmen. Die italienische Regierung würde einen Zusammenschluss von MPS und Mediobanca begrüßen, damit in dem Land eine dritte große Bankengruppe entsteht, die mit den beiden Branchenführern Intesa Sanpaolo und Unicredit konkurrieren kann. Unicredit war mit dem Plan, Banco BPM zu übernehmen, vor allem am Widerstand der Regierung gescheitert.

Monte dei Paschi war 2017 vom Staat gerettet und anschließend unter Vorstandschef Luigi Lovaglio saniert worden. Wie andere italienische Banken profitierte das Institut zuletzt von den gestiegenen Zinsen. Zudem wurden nach günstigen Gerichtsurteilen Rückstellungen für Rechtsrisiken aufgelöst, was das Ergebnis ebenfalls stützte.

