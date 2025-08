Schweizer Präsidentin: Hatten "sehr gutes Treffen" mit US-Außenminister

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die zu Zollverhandlungen nach Washington gereiste Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat sich nach einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio bedeckt gehalten.

"Ja, wir hatten ein sehr gutes Treffen heute, einen sehr freundschaftlichen und offenen Austausch", sagte Keller-Sutter am Mittwoch nach dem Gespräch zu Journalisten. Auf eine Frage zu Angeboten der Schweiz, um die drohenden hohen Einfuhrzölle auf Schweizer Waren abzuwenden, ging Keller-Sutter nicht ein.

Keller-Sutter, die auch Finanzministerin ist, und Wirtschaftsminister Guy Parmelin reisten am Dienstag nach Washington, um zu versuchen, US-Präsident Donald Trump in der Zollfrage noch umzustimmen und drohende Abgaben von 39 Prozent auf Schweizer Warenexporte in die Vereinigten Staaten abzuwenden. Der neue Zollsatz soll am Donnerstag in Kraft treten.

(Bericht von John Revill, bearbeitet von Paul Arnold, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)