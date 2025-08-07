Werbung ausblenden

Carl Zeiss Meditec legt trotz US-Zöllen zu - Prognose bestätigt

dpa-AFX · Uhr

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 vor allem von seiner Übernahme von Dutch Ophthalmic Research profitiert. Allerdings bekam der Konzern im dritten Quartal Gegenwind von ungünstigen Währungseffekten und den US-Handelszöllen. Der Umsatz stieg in den neun Monaten im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Übernahme und Währungseffekte herausgerechnet, habe das Umsatzwachstum bei nur 1,1 Prozent gelegen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) zog um 3,1 Prozent auf 175,4 Millionen Euro an. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management seine Prognose. Bei einem moderaten Umsatzwachstum auch dank neuer Produkte soll das operative Ergebnis (Ebita) stabil bleiben bis leicht ansteigen./mne/mis

