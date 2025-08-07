EQS-AFR: adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adesso SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG



07.08.2025 / 15:00 CET/CEST







Hiermit gibt die adesso SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

https://www.adesso-group.de/en/investor-relations/veroeffentlichungen/financial-reports/index.jsp

