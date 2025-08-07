Werbung ausblenden

EQS-AFR: adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adesso SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

07.08.2025 / 15:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die adesso SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

https://www.adesso-group.de/en/investor-relations/veroeffentlichungen/financial-reports/index.jsp

07.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Deutschland
Internet:www.adesso-group.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2046125 07.08.2025 CET/CEST

adesso
