EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
07.08.2025 / 09:44 CET/CEST
Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort:
https://khdvv.de/finanzberichte/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG
|Von-der-Wettern-Str. 4a
|51149 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.khdvv.de
|Ende der Mitteilung
2180926 07.08.2025 CET/CEST