EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
07.08.2025 / 08:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting/
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.lenzing.com/investors/reporting/
07.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
