EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Lenzing AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

07.08.2025 / 08:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.lenzing.com/investors/reporting/

07.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2180664 07.08.2025 CET/CEST

Lenzing
