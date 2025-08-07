EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORDWEST Handel AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



07.08.2025 / 09:05 CET/CEST

Hiermit gibt die NORDWEST Handel AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

