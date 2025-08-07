Werbung ausblenden

EQS-DD: Villeroy & Boch AG: Dr. Markus Warncke, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.08.2025 / 16:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Markus
Nachname(n):Warncke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Berichtigung

Es handelt sich um einen Kauf von Aktien (nicht Verkauf).

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Villeroy & Boch AG

b) LEI

529900NK4WP5QSWI8X50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007657231

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
17,10 EUR4.275,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
17,1000 EUR4.275,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

07.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Internet:www.villeroy-boch.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100080 07.08.2025 CET/CEST

