EQS-News: IONOS Group SE mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2025 - Prognose 2025 konkretisiert

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

IONOS Group SE mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2025 - Prognose 2025 konkretisiert



07.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





+ 150.000 Kunden auf 6,47 Mio.

+ 19,1 % Umsatz auf 895,0 Mio. €

+ 23,3 % bereinigtes EBITDA auf 268,7 Mio. €

Prognose 2025 konkretisiert: ca. 530 Mio. € bereinigtes EBITDA

Karlsruhe / Berlin, 7. August 2025. Die IONOS Group SE blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück. Umsatz, EBITDA und Kundenzahl konnten weiter gesteigert werden.

Die Kundenbasis wuchs in den ersten 6 Monaten 2025 um rund 150.000 auf 6,47 Mio. Kunden (31.12.2024: 6,32 Mio. Kunden). Der Umsatz erhöhte sich um 19,1 % auf 895,0 Mio. € (H1 2024: 751,6 Mio. €). Das bereinigte EBITDA stieg um 23,3 % auf 268,7 Mio. € (H1 2024: 218,0 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend auf 30,0 % (H1 2024: 29,0 %).

Die Umsätze im Segment Digital Solutions & Cloud stiegen im ersten Halbjahr 2025 um 7,0 % auf 656,0 Mio. € (H1 2024: 613,3 Mio. €) bzw. um 7,4 % ohne Berücksichtigung von Intercompany-Umsätzen. Das bereinigte EBITDA des Segments erhöhte sich deutlich um 20,7 % auf 236,9 Mio. € (H1 2024: 196,2 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge stieg entsprechend stark auf 36,1 % (H1 2024: 32,0 %).

Im margenschwächeren Segment AdTech legten die Umsätze – ausgehend von einem schwachen Vorjahreszeitraum und gestützt durch über den Erwartungen liegende Auswirkungen einer positiv verlaufenden Produktumstellung – deutlich um 72,7 % auf 239,0 Mio. € zu (H1 2024: 138,4 Mio. €).

Prognose konkretisiert

Im Kerngeschäft (Segment Digital Solutions & Cloud) soll der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im Geschäftsjahr 2025 unverändert um ca. 8 % wachsen (2024: 1.248,1 Mio. €), bei einer bereinigten EBITDA-Marge von ca. 35 % (2024: 32,9 %).

Im Segment AdTech erwartet die Gesellschaft für das zweite Halbjahr 2025 einen Umsatz in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums und damit für das Geschäftsjahr 2025 weiter einen währungsbereinigten Umsatz von ca. 400 Mio. € (2024: 312,2 Mio. €). Auch mittelfristig wird sich die aktuelle Produktumstellung voraussichtlich positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Segments auswirken.

Aufgrund der insgesamt positiven Entwicklung sowie fortgesetzter Kostendisziplin wird für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr ein Wachstum des bereinigten EBITDA um ca. 17 % auf insgesamt rund 530 Mio. € erwartet (bisherige Prognose: 520 Mio. €; 2024: 452,2 Mio. €).

Presse:

Andreas Maurer

press@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957968



Investor Relations:

Stephan Gramkow

investor-relations@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957097

07.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2180318 07.08.2025 CET/CEST