Fortinet liefert ein starkes Quartal ab: Wachstum in allen Segmenten, glänzende Margen und ein angehobener Jahresausblick. Besonders im Bereich Unified SASE und Security Operations zeigen die Zahlen eine beeindruckende Dynamik.

Doch die Börse reagiert ganz anders als erwartet – die Aktie verliert nachbörslich deutlich.

In dieser Chartzeit-Ausgabe analysiert Martin Goersch, warum der Markt trotz guter Zahlen skeptisch bleibt, welche Signale zwischen den Zeilen stecken und welche Rolle der laufende Firewall-Refresh-Zyklus dabei spielt.