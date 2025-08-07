Generikafirma Sandoz wächst und sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Generika- und Biosimilarhersteller Sandoz sieht sich nach dem ersten Halbjahr auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

"Die erste Jahreshälfte war für Sandoz eine weitere Phase guter Fortschritte", erklärte Konzernchef Richard Saynor am Donnerstag. "Das starke zugrundeliegende Umsatzwachstum wurde durch die zweistellige Performance unserer Biosimilars untermauert."

Das Unternehmen strebt 2025 unter Ausschluss von Wechselkursschwankungen ein Wachstum des Nettoumsatzes um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag an und eine um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda) von rund 21 Prozent. Die Prognose gelte unter Ausschluss unvorhergesehener Ereignisse wie etwa weitere erhebliche potenzielle Handelszölle der US-Regierung, erklärte Sandoz. Im Zeitraum Januar bis Juni stiegen die Verkaufserlöse um vier Prozent auf 5,23 Milliarden Dollar und die Ebitda-Marge verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 20,0 Prozent.

(Bericht von Paul Arnold, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)