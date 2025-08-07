Werbung ausblenden

Halbleiterzulieferer Suss ringt mit weiter sinkendem Auftragseingang

dpa-AFX · Uhr

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss kämpft weiter mit einer schwachen Nachfrage. Der Auftragseingang ging im zweiten Quartal wie schon zum Jahresauftakt zurück. "Nach zwei ausgesprochen starken Jahren beim Auftragseingang halten sich unsere Kunden aktuell angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen und der Inbetriebnahme der gelieferten Anlagen mit Bestellungen zurück", sagte Suss-Chef Burkhardt Frick am Donnerstag bei der Vorlage der detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal.

"Viele Kunden platzieren Aufträge später und bestellen andere Lösungen als noch in der Hochphase der ersten KI-Welle, als die Nachfrage nach unseren temporären Bondern und Debondern besonders hoch war." In den drei Monaten bis Ende Juni sammelte Suss neue Aufträge im Wert von knapp 79 Millionen Euro ein und damit 16 Prozent weniger als vor einem Jahr. Damit ging der Auftragseingang im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf 167 Millionen Euro zurück.

Suss hatte bereits am 29. Juli die wichtigsten Eckdaten für das vergangene Quartal vorgelegt und dabei auch die Prognose für Marge gesenkt. Das Umsatzziel wurde dagegen bestätigt. Der Aktienkurs brach nach der Prognosesenkung um mehr als ein Fünftel ein./zb/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Süss Microtec
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich05. Aug. · onvista
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden