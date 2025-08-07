Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu ausbleibende Reformen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu ausbleibende Reformen

Seit Monaten beschwört . Carsten Linnemann einen Herbst voller durchgreifender Reformen. . Stattdessen hat das Kabinett am Mittwoch wieder einmal Gesetzesvorhaben beschlossen, die selbst in den Augen von Ökonomen, die sich selten einig sind, jeden Mut vermissen lassen. . Linnemann wird dadurch nicht zum Lügenmann, wie die Linke Reichinnek höhnt. Vielmehr ist der verhinderte Arbeits- und Sozialminister das Gesicht eines dreifachen Dilemmas, aus dem es einstweilen kein Entrinnen gibt. Da ist zum Ersten der Koalitionspartner SPD. . Kein Verlass ist aber auch auf die Schwesterpartei CSU. . Und dann ist da noch die eigene Partei. . Wie Linnemann welchen Politikwechsel forcieren will, bleibt einstweilen sein Geheimnis. Und damit auch die Antwort auf die Frage, den Herbst welchen Jahres er wohl gemeint haben könnte./yyzz/DP/zb